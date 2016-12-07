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В пансионате «Уктусский» появилась своя фотостудия

7 декабря 2016, 18:09 / Общество
Фотосессии в пансионате проводят, используя яркие костюмы и интересные образы. Фото: Анна Кузьмина

Фотосессии в пансионате проводят, используя яркие костюмы и интересные образы. Фото: Анна Кузьмина

  • Опубликовано в №229 от 08.12.2016

Отныне жители пансионата смогут не только участвовать в фотосессиях в образах разных героев, но и сами научатся искусству съёмки.

Настоящая профессиональная студия со всей необходимой техникой появилась в пансионате, что в Чкаловском районе Екатеринбурга, во многом благодаря спонсорской помощи. Теперь всё интересное, что случается в жизни «Уктусского», снимут его жители. На их конкурсах и весёлых праздниках, во время пикников, походов на природу и даже посещения театра они сами проведут профессиональную съёмку. Правда, сперва придётся освоить некоторые навыки.

— И это будет полезно — создание позитивных интересов заставляет каждого человека, и особенно пожилого, строить новые планы, создавать перспективу своей жизни. А значит, стимулирует долголетие, ведь любые планы требуют воплощения, — убеждена заместитель директора пансионата для престарелых и инвалидов «Уктусский», психолог Наталья Доронькина. — Любые новые навыки не только расширяют наш кругозор, но и повышают адаптивные возможности людей. Недаром говорят, что умения и знания расширяют горизонты нашего мира.

Специалисты считают, что чем активнее живёт человек, чем больше заполнена его жизнь интересными событиями, тем больше у него воля к жизни. Есть чем заняться — значит есть для чего жить. Фотодело и станет для жителей пансионата именно таким умением. Тем более что освоить его людям в возрасте не так-то просто.

Уже есть договорённость с колледжем «Стиль» — его студенты и преподаватели будут приходить в «Уктусский» для обучения новоявленных фотографов и для проведения фотосессий. Поставить свет, выставить кадр, отредактировать полученные фотографии в компьютерной программе, сделать коллаж — только на первый взгляд всё это легко освоить. Может быть, и действительно нетрудно — когда речь идёт о молодёжи, хорошо знакомой с гаджетами. Но в пансионате обучаться этим навыкам будут пожилые ученики.

— Вряд ли захотят овладевать искусством фотографии сразу много наших клиентов — дело это непростое, — говорит Наталья Доронькина. — Но работать моделями уговаривать никого не придётся: примерять наряды и маски, делать причёски, макияж — в конечном счёте, вспомнить молодость не откажется никто. Многие пожилые люди, особенно одинокие, часто теряют связь с реальностью. Для них возможность фотографироваться — это случай посмотреть на себя со стороны и в эту реальность вернуться.

Они смогут снова, как в молодости, почувствовать вкус жизни. Откроют свои старые фотоальбомы с карточками, где изображены молодыми — и рядом окажется уже новое, сегодняшнее изображение. Сделанное мастерски, с правильным использованием света, точно подобранного костюма, оно только повысит самооценку.

Фотостудию будет использовать в своей работе и психолог пансионата — занятия в новом кружке обогатят эмоционально и раскроют творческие способности тех, кто будет его посещать. Специалист разработал целую программу арт-терапии (лечения искусством) под названием «Фототерапия: фотография как зеркало души». Так что фотоискусство здесь будут использовать как средство исцеления.

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