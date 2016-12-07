История — в игрушках

На выставке много ёлочных игрушек-часов, и все они остановились на без пяти минут 12 — такие украшения появились после выхода фильма «Карнавальная ночь». Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №229 от 08.12.2016

В центре культуры и искусств «Верх-Исетский» проходит выставка советских ёлочных украшений. В экспозиции представлено более 200 различных игрушек, которые принесли жители Екатеринбурга.

Многие пенсионеры, узнав о выставке, не поленились проверить свои старые коробки, чтобы найти раритетные игрушки. Пенсионерка Алла Исаева, подбирая украшения для выставки, вспомнила, как они праздновали Новый год. Обязательно готовили подарки в бумажных кулёчках — особенно все радовались мандаринам и апельсинам. А праздник зачастую отмечали всем двором. На ёлку вешали стеклянные бусы и гирлянды, игрушки в виде шишек, ягод, избушек, зверей, сосулек. Популярны были украшения из проволоки «дрезденского картонажа» — игрушки, склеенные из двух половинок выпуклого тонированного картона. И уж ни в какое сравнение нынешний пластмассовый Дед Мороз не идёт с советским — из ваты. После полёта в космос Юрия Гагарина появились ракеты, спутники и стеклянные космонавты. Венчала всё это великолепие пятиконечная звезда, которая пришла на смену дореволюционной Вифлеемской.

Традиция ставить в домах ёлки пошла из Германии, оттуда же в дореволюционную Россию привозили и игрушки. Правда, купить игрушку из стекла в XIX веке было равносильно покупке в наши дни машины — такие украшения считались особым шиком. Самые первые игрушки из стекла в России начали делать в период Первой мировой войны в Клину — на заводе, где раньше выдували стеклянные изделия для аптек.

— Мы словно в детстве побывали, — делятся впечатлениями от выставки в Екатеринбурге Виктор Кожевятов, который пришёл посмотреть на игрушки вместе со своей супругой Анастасией. — У нас своя история этого праздника: мы познакомились на ёлке в районном сельском клубе. Я был в костюме Звездочёта, Настя в костюме Хозяйки Медной горы. Звездой из толстой фольги я зацепился за ящерицу на подоле платья Насти — так с тех пор и не могу отцепиться (смеётся). Выставка замечательная — на ней можно проследить исторические и культурные этапы жизни нашей страны.