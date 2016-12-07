По данным Управления Росреестра по Свердловской области, на 26 октября 2016 года зарегистрировано 1 137 прав по договорам пожизненной ренты. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №229 от 08.12.2016

Министерство юстиции РФ предлагает ужесточить требования к договорам ренты. В большей части законопроект касается пожилых одиноких людей. Именно они обычно заключают с коммерческими организациями и частными лицами договоры, по которым взамен денежного или иного содержания до конца жизни (рента) пенсионер закладывает жилое помещение.

Злоупотреблений в этой сфере было очень много, мы не будем вспоминать истории с «чёрными риелторами», у которых после заключения договора ренты старики почему-то слишком быстро уходили из жизни или заканчивали её где-нибудь в глухой деревне, куда их вывозили, в деревянном доме с земляным полом. Оставлять эту сферу без должного юридического регулирования нельзя.

— Наше квартирное бюро, да и я сам несколько раз проводил сделки по недвижимости с людьми пожилого возраста. В процессе заметно, что первое чувство у них — страх, они боятся потерять деньги за недвижимость или саму недвижимость. Мошенники умеют этим чувством пользоваться, поэтому любое нововведение, устанавливающее рамки регулирования сделок с недвижимостью, могу лишь приветствовать, — говорит директор по развитию одного из риелторских агентств Алексей Шаклеин.

По тексту законопроекта появляется так называемый наследственный договор. Пожилые владельцы квартир остаются собственниками до конца жизни, а приобретатель квартиры или иного определённого в документе имущества получает его в собственность только после смерти владельца — в этой части всё остаётся так, как есть сейчас. Изменение касается уплаты: в законопроекте сказано, что приобретатель уплачивает за квартиру ренту, соотнесённую с величиной прожиточного минимума в данном регионе, и обеспечивает текущие потребности владельца жилья в питании, лекарствах, одежде, уходе. Пока законодательство РФ определяет, что размер минимальной ренты должен составлять не менее одного МРОТа, а при его индексации должны происходить и соответствующие увеличения платежей.

Кроме того, предлагается разрешить заключение договоров пожизненного содержания с иждивением только частными лицами или некоммерческими организациями. Так будет легче уберечь получателей ренты от злоупотреблений.

— Рента — процесс обоюдный, бывает, что её получатель переживает плательщика. Мы сталкивались со случаями, когда получающий ренту расторгает договор, оставляя ни с чем людей, которые искренне на что-то надеялись, вкладывали средства, силы. Как правило, судебные процессы по ренте всегда сложнейшие. Конечно, предусмотреть всё, до запятой, невозможно, но если делается попытка совершенствования закона — это радует, — говорит заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий.

Сейчас в статье 583-й Гражданского кодекса прописаны нормы института ренты, направленные на защиту прав её получателей. В случае, когда под выплату ренты передаётся недвижимость, статья 584-я ГК РФ требует обязательной государственной регистрации договора ренты. Рента бывает двух видов: постоянная и пожизненная, которая не переходит по наследству, и по статье 569-й ГК РФ обязательства по её выплате прекращаются со смертью получателя. Однако предлагаемый законопроект в определённой степени уточняет все эти статьи.

— У меня двоякое отношение к институту ренты. Считаю, что помощь и поддержка одиноким старикам должна исходить только от государства, а не от коммерческих структур или частных лиц. Говорят, «Урал — опорный край державы», но именно те, кто сегодня находится в преклонном возрасте, отдали свои силы и здоровье, чтобы он им стал. Они вправе надеяться на государственную помощь. Имея институт ренты в своих руках, государство смогло бы обеспечить дополнительную помощь пожилым людям и одновременно — обезопасить их от нечистых на руку дельцов, — считает депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских.

Да, каким бы хорошим ни был закон, необходимо помнить: рента — это форма отчуждения имущества. Подписывая договор, получатель ренты передает своё право собственности на квартиру или иную недвижимость плательщику ренты. Поэтому, прежде чем заключить договор, необходимо обратиться за помощью к профессиональным юристам.