Автор


Наследственный договор

7 декабря 2016, 18:13 / Общество
По данным Управления Росреестра по Свердловской области, на 26 октября 2016 года зарегистрировано 1 137 прав по договорам пожизненной ренты. Фото: Алексей Кунилов

По данным Управления Росреестра по Свердловской области, на 26 октября 2016 года зарегистрировано 1 137 прав по договорам пожизненной ренты. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №229 от 08.12.2016

Министерство юстиции РФ предлагает ужесточить требования к договорам ренты. В большей части законопроект касается пожилых одиноких людей. Именно они обычно заключают с коммерческими организациями и частными лицами договоры, по которым взамен денежного или иного содержания до конца жизни (рента) пенсионер закладывает жилое помещение.

Злоупотреблений в этой сфере было очень много, мы не будем вспоминать истории с «чёрными риелторами», у которых после заключения договора ренты старики почему-то слишком быстро уходили из жизни или заканчивали её где-нибудь в глухой деревне, куда их вывозили, в деревянном доме с земляным полом. Оставлять эту сферу без должного юридического регулирования нельзя.

— Наше квартирное бюро, да и я сам несколько раз проводил сделки по недвижимости с людьми пожилого возраста. В процессе заметно, что первое чувство у них — страх, они боятся потерять деньги за недвижимость или саму недвижимость. Мошенники умеют этим чувством пользоваться, поэтому любое нововведение, устанавливающее рамки регулирования сделок с недвижимостью, могу лишь приветствовать, — говорит директор по развитию одного из риелторских агентств Алексей Шаклеин.

По тексту законопроекта появляется так называемый наследственный договор. Пожилые владельцы квартир остаются собственниками до конца жизни, а приобретатель квартиры или иного определённого в документе имущества получает его в собственность только после смерти владельца — в этой части всё остаётся так, как есть сейчас. Изменение касается уплаты: в законопроекте сказано, что приобретатель уплачивает за квартиру ренту, соотнесённую с величиной прожиточного минимума в данном регионе, и обеспечивает текущие потребности владельца жилья в питании, лекарствах, одежде, уходе. Пока законодательство РФ определяет, что размер минимальной ренты должен составлять не менее одного МРОТа, а при его индексации должны происходить и соответствующие увеличения платежей.

Кроме того, предлагается разрешить заключение договоров пожизненного содержания с иждивением только частными лицами или некоммерческими организациями. Так будет легче уберечь получателей ренты от злоупотреблений.

— Рента — процесс обоюдный, бывает, что её получатель переживает плательщика. Мы сталкивались со случаями, когда получающий ренту расторгает договор, оставляя ни с чем людей, которые искренне на что-то надеялись, вкладывали средства, силы. Как правило, судебные процессы по ренте всегда сложнейшие. Конечно, предусмотреть всё, до запятой, невозможно, но если делается попытка совершенствования закона — это радует, — говорит заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий.

Сейчас в статье 583-й Гражданского кодекса прописаны нормы института ренты, направленные на защиту прав её получателей. В случае, когда под выплату ренты передаётся недвижимость, статья 584-я ГК РФ требует обязательной государственной регистрации договора ренты. Рента бывает двух видов: постоянная и пожизненная, которая не переходит по наследству, и по статье 569-й ГК РФ обязательства по её выплате прекращаются со смертью получателя. Однако предлагаемый законопроект в определённой степени уточняет все эти статьи.

— У меня двоякое отношение к институту ренты. Считаю, что помощь и поддержка одиноким старикам должна исходить только от государства, а не от коммерческих структур или частных лиц. Говорят, «Урал — опорный край державы», но именно те, кто сегодня находится в преклонном возрасте, отдали свои силы и здоровье, чтобы он им стал. Они вправе надеяться на государственную помощь. Имея институт ренты в своих руках, государство смогло бы обеспечить дополнительную помощь пожилым людям и одновременно — обезопасить их от нечистых на руку дельцов, — считает депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских.

Да, каким бы хорошим ни был закон, необходимо помнить: рента — это форма отчуждения имущества. Подписывая договор, получатель ренты передает своё право собственности на квартиру или иную недвижимость плательщику ренты. Поэтому, прежде чем заключить договор, необходимо обратиться за помощью к профессиональным юристам.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

Полоса «Старшее поколение»
«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

Новое в рубрике Общество

5 минут назад

Работающих пенсионеров станет больше
Правительство РФ утвердило план реализации первого этапа «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения».

8 минут назад

Наследственный договор
В Госдуму внесён законопроект, который совершенствует процесс ренты жилья

10 минут назад

История — в игрушках
В центре культуры и искусств «Верх-Исетский» проходит выставка советских ёлочных украшений. В экспозиции представлено более 200 различных игрушек, которые принесли жители Екатеринбурга.

12 минут назад

В пансионате «Уктусский» появилась своя фотостудия
Отныне жители пансионата смогут не только участвовать в фотосессиях в образах разных героев, но и сами научатся искусству съёмки.

17 минут назад

В день Святой Екатерины в Екатеринбурге прошёл крестный ход
В среду, 7 декабря, в Екатеринбурге состоялся крестный ход в память о покровительнице города — святой великомученице Екатерине.

49 минут назад

Новогоднее меню олигарха
Страна начала готовиться к Новому году. Скипидарские олигархи, желая поддержать тренд на импортозамещение, решили отметить праздник на родине. В рестораны города поступили «хотелки» от заказчиков. «КБ» удалось узнать самые любопытные позиции этих «кулинарных райдеров».

7 часов назад

Порошинская школа закупила оборудование на сумму 3,3 миллиона рублей
В школу посёлка Порошино закупили цифровые лаборатории, кибернетические и электронные конструкторы, система «Умный дом», цифровой микроскоп, биологические микролаборатории, лабораторные комплексы по химии, фрезерный станок с числовым программным управлением, станки для производственного обучения, а также 3D-принтер.

18 часов назад

В Верхней Туре построили 35-метровый мост
Три года назад (в 2013 году) в Верхней Туре открыли открыли долгожданный новый мост через реку Сива.

23 часа назад

Пасьянс. Знакомства. Рисование
Обзор мобильных приложений

6 декабря 2016

Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Инна Осипова*, тележурналист канала «НТВ»
«Я бы хотела, чтобы у России не было конфликтов с соседями»

Последние новости
Что было раньше