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Работающих пенсионеров станет больше

7 декабря 2016, 18:16 / Общество
Интересы граждан старшего поколения стали предметом государственной стратегии

Интересы граждан старшего поколения стали предметом государственной стратегии

  • Опубликовано в №229 от 08.12.2016

Правительство РФ утвердило план реализации первого этапа «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения».

Основное внимание правительство России планирует уделить стимулированию занятости пенсионеров. Связано это с уменьшением количества трудоспособных людей. Принуждать к работе пока никто не будет, но стимулировать продолжать свою деятельность тех, кто только достиг пенсионного возраста или уже на пенсии, собираются. Для этого Минтруд и органы исполнительной власти намерены и дальше развивать различные образовательные программы, например, по компьютерной грамотности.

Отдельный пункт — здоровье старшего поколения. В скором будущем появятся стандарты для врачей-гериатров и медицинских сестёр, в вузах начнут готовить больше специалистов по направлению «гериатрия», а это означает, что медпомощь пожилым станет более качественной и эффективной.

Не забыло правительство РФ и про отдых пенсионеров. С учётом специфики, связанной с возрастом, возможностями передвижения, необходимости медпомощи, с 1 февраля 2017 года Ростуризм начнёт работать над базой специальных туристических маршрутов по стране для пенсионеров. А с 2019 года запланирована разработка Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи новых рецептур продуктов быстрого приготовления или готовых к употреблению. Это позволит облегчить процесс приготовления пищи для пожилых и одиноких людей.

Реализация первого этапа стратегии запланирована до 2025 года.

Правительство РФ утвердило план реализации первого этапа «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения».Основное внимание правительство России планирует уделить стимулированию занятости пенсионеров. Связано это с уменьшением количества трудоспособных людей. Принуждать к работе пока никто не будет, но стимулировать продолжать свою деятельность тех, кто только достиг пенсионного возраста или уже на пенсии, собираются. Для этого Минтруд и органы исполнительной власти намерены и дальше развивать различные образовательные программы, например, по компьютерной грамотности.Отдельный пункт — здоровье старшего поколения. В скором будущем появятся стандарты для врачей-гериатров и медицинских сестёр, в вузах начнут готовить больше специалистов по направлению «гериатрия», а это означает, что медпомощь пожилым станет более качественной и эффективной.Не забыло правительство РФ и про отдых пенсионеров. С учётом специфики, связанной с возрастом, возможностями передвижения, необходимости медпомощи, с 1 февраля 2017 года Ростуризм начнёт работать над базой специальных туристических маршрутов по стране для пенсионеров. А с 2019 года запланирована разработка Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи новых рецептур продуктов быстрого приготовления или готовых к употреблению. Это позволит облегчить процесс приготовления пищи для пожилых и одиноких людей.Реализация первого этапа стратегии запланирована до 2025 года.

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