Свердловчане завоевали призы «СоДействия»

Опубликовано в №229 от 08.12.2016

Свердловские социально ориентированные организации завоевали два первых места и одно второе на Всероссийском фестивале социальных программ «СоДействие».

— Комплексный центр социального обслуживания Ленинского района Екатеринбурга был признан лучшим в номинации «Улучшение качества жизни людей пожилого возраста».

— Свердловская региональная общественная организация поддержки социальной деятельности Екатеринбургской епархии «Православная служба милосердия» завоевала первое место в номинации «Социальная адаптация инвалидов и их семей».

— Благотворительный фонд «Синара» стал вторым в номинации «Повышение качества и доступности образования, внедрение новых образовательных форм и моделей».

Всероссийский фестиваль «СоДействие» каждый год проходит при поддержке Министерства труда и социального развития и Общественной палаты РФ. Он помогает выявить лучшие региональные социальные проекты. На региональный этап конкурса в Свердловской области поступило более 100 заявок. Число участников федерального этапа пока не раскрывается.