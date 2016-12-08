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В третью столицу России пустили иностранных туристов

8 декабря 2016, 00:00 / Общество
Попасть в «условно закрытый» Свердловск иностранец мог только если он был крупным политиком или... спортсменом. На фото: матч СССР — Норвегия во время чемпионата мира 1965 года в Свердловске. Автор фото неизвестен

Попасть в «условно закрытый» Свердловск иностранец мог только если он был крупным политиком или... спортсменом. На фото: матч СССР — Норвегия во время чемпионата мира 1965 года в Свердловске. Автор фото неизвестен

  • Опубликовано в №229 от 08.12.2016 

В 1990 году Свердловск открыли для иностранцев.

Средний Урал всегда считался стратегически важным регионом, а после того, как в 1940-е годы сюда перенесли крупнейшие оборонные предприятия, область и вовсе стали беречь как зеницу ока. В часть закрытых городов вокруг Свердловска даже не каждого советского гражданина пускали.

В сам Свердловск простой иностранец тоже попасть не мог, исключения делали только для правительственных делегаций дружественных стран и для участников международных спортивных соревнований. Каждый такой визит становился для свердловчан громким событием, люди с совершенно искренним интересом выходили на улицы встречать иностранных гостей, вернее — посмотреть, какие они, люди из других стран и с других континентов. Так, у нас побывали почивший недавно кубинец Фидель Кастро, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди, китайский лидер Мао Цзедун, вьетнамец Хо Ши Мин, лидер Северной Кореи Ким Ир Сен, император Эфиопии Хайле Селассие I и другие. Разумеется, каждого из них сопровождала многочисленная свита, попасть в которую тоже мог далеко не каждый желающий. Все иностранцы, намеревающиеся посетить Свердловск, тщательно проверялись Министерством иностранных дел и КГБ — чтобы не дай Бог не пропустить шпиона. Максимально строгим контроль был в годы холодной войны.

Но времена менялись: после прихода к власти в СССР Михаила Горбачёва идеологическое и военно-политическое противостояние стало ослабевать, а границы — падать. 8 декабря 1990 года Совет министров СССР выпустил постановление «Об утверждении Перечня городов и районов СССР, закрытых для посещения иностранными гражданами» — и закрытых территорий в Советском Союзе стало почти в два раза меньше. Среди прочих для иностранцев открыли и стратегически важный Свердловск.

Сегодня иностранцы в Екатеринбурге — не редкость, а норма жизни. В городе работают представительства зарубежных компаний, в вузах учатся иностранные студенты, да и просто туристы из других стран (далеко не только СНГ) всё чаще посещают уральскую столицу (недавно корреспондент «ОГ» в одном из екатеринбургских баров даже встретила исландцев). Летом этого года Екатеринбург вошёл в топ-10 самых популярных российских направлений среди иностранных путешественников (по данным портала kayak.ru).

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