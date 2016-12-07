Автор


Инженеры из Каменска-Уральского победили во Всероссийском конкурсе для социальных предпринимателей

7 декабря 2016, 18:47 / Общество
Фото: Алёна Хазинурова

Фото: Алёна Хазинурова

  • Опубликовано в №229 от 08.12.2016 

Молодые бизнесмены из Каменска-Уральского стали победителями Всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам 2016».

Аннаи Анатолий Вощиковы разработали конструкцию трёхколёсного специализированного велосипеда для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Их проект признали одним из четырёх лучших среди 306 заявок, отправленных на конкурс со всей России. Теперь они получат финансирование в размере 1,2 миллиона рублей и консультационную помощь в продвижении проекта. Подробности читайте в следующем номере «ОГ».

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

2 часа назад

Инженеры из Каменска-Уральского победили во Всероссийском конкурсе для социальных предпринимателей
Молодые бизнесмены из Каменска-Уральского стали победителями Всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам 2016».

3 часа назад

Свердловчане завоевали призы «СоДействия»
Свердловские социально ориентированные организации завоевали два первых места и одно второе на Всероссийском фестивале социальных программ «СоДействие».

3 часа назад

Работающих пенсионеров станет больше
Правительство РФ утвердило план реализации первого этапа «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения».

3 часа назад

Наследственный договор
В Госдуму внесён законопроект, который совершенствует процесс ренты жилья

3 часа назад

История — в игрушках
В центре культуры и искусств «Верх-Исетский» проходит выставка советских ёлочных украшений. В экспозиции представлено более 200 различных игрушек, которые принесли жители Екатеринбурга.

3 часа назад

В пансионате «Уктусский» появилась своя фотостудия
Отныне жители пансионата смогут не только участвовать в фотосессиях в образах разных героев, но и сами научатся искусству съёмки.

3 часа назад

В день Святой Екатерины в Екатеринбурге прошёл крестный ход
В среду, 7 декабря, в Екатеринбурге состоялся крестный ход в память о покровительнице города — святой великомученице Екатерине.

3 часа назад

Новогоднее меню олигарха
Страна начала готовиться к Новому году. Скипидарские олигархи, желая поддержать тренд на импортозамещение, решили отметить праздник на родине. В рестораны города поступили «хотелки» от заказчиков. «КБ» удалось узнать самые любопытные позиции этих «кулинарных райдеров».

10 часов назад

Порошинская школа закупила оборудование на сумму 3,3 миллиона рублей
В школу посёлка Порошино закупили цифровые лаборатории, кибернетические и электронные конструкторы, система «Умный дом», цифровой микроскоп, биологические микролаборатории, лабораторные комплексы по химии, фрезерный станок с числовым программным управлением, станки для производственного обучения, а также 3D-принтер.

21 час назад

В Верхней Туре построили 35-метровый мост
Три года назад (в 2013 году) в Верхней Туре открыли открыли долгожданный новый мост через реку Сива.

Последние новости
Что было раньше