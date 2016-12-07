Инженеры из Каменска-Уральского победили во Всероссийском конкурсе для социальных предпринимателей

Фото: Алёна Хазинурова

Опубликовано в №229 от 08.12.2016

Молодые бизнесмены из Каменска-Уральского стали победителями Всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам 2016».

Аннаи Анатолий Вощиковы разработали конструкцию трёхколёсного специализированного велосипеда для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Их проект признали одним из четырёх лучших среди 306 заявок, отправленных на конкурс со всей России. Теперь они получат финансирование в размере 1,2 миллиона рублей и консультационную помощь в продвижении проекта. Подробности читайте в следующем номере «ОГ».