2 часа назад
Инженеры из Каменска-Уральского победили во Всероссийском конкурсе для социальных предпринимателей
Молодые бизнесмены из Каменска-Уральского стали победителями Всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам 2016».
3 часа назад
Свердловчане завоевали призы «СоДействия»
Свердловские социально ориентированные организации завоевали два первых места и одно второе на Всероссийском фестивале социальных программ «СоДействие».
3 часа назад
Работающих пенсионеров станет больше
Правительство РФ утвердило план реализации первого этапа «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения».
3 часа назад
Наследственный договор
В Госдуму внесён законопроект, который совершенствует процесс ренты жилья
3 часа назад
История — в игрушках
В центре культуры и искусств «Верх-Исетский» проходит выставка советских ёлочных украшений. В экспозиции представлено более 200 различных игрушек, которые принесли жители Екатеринбурга.
3 часа назад
В пансионате «Уктусский» появилась своя фотостудия
Отныне жители пансионата смогут не только участвовать в фотосессиях в образах разных героев, но и сами научатся искусству съёмки.
3 часа назад
В день Святой Екатерины в Екатеринбурге прошёл крестный ход
В среду, 7 декабря, в Екатеринбурге состоялся крестный ход в память о покровительнице города — святой великомученице Екатерине.
3 часа назад
Новогоднее меню олигарха
Страна начала готовиться к Новому году. Скипидарские олигархи, желая поддержать тренд на импортозамещение, решили отметить праздник на родине. В рестораны города поступили «хотелки» от заказчиков. «КБ» удалось узнать самые любопытные позиции этих «кулинарных райдеров».
10 часов назад
Порошинская школа закупила оборудование на сумму 3,3 миллиона рублей
В школу посёлка Порошино закупили цифровые лаборатории, кибернетические и электронные конструкторы, система «Умный дом», цифровой микроскоп, биологические микролаборатории, лабораторные комплексы по химии, фрезерный станок с числовым программным управлением, станки для производственного обучения, а также 3D-принтер.
21 час назад
В Верхней Туре построили 35-метровый мост
Три года назад (в 2013 году) в Верхней Туре открыли открыли долгожданный новый мост через реку Сива.