Опубликовано в №229 от 08.12.2016

Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Екатерина Вогулкина*.

Мне уже 90 лет, но я всё ещё тренирую малышей — от трёх до шести лет. Учу их двигаться, кататься на горных лыжах, быть здоровыми. Беру всех, кто попросился, пришёл — никому не отказываю. Вообще всю свою жизнь я посвятила Уктусу, хотя предлагали остаться в столице. И я бы очень хотела, чтобы на Уктусе появилась спортивная горнолыжная школа, база, которая будет оснащена всем необходимым оборудованием, а оно нынче очень дорогое. Возможно, удастся сделать это на базе существующей Детско-юношеской школы олимпийского резерва «Уктусские горы», но чтобы все детки смогли там заниматься, укреплять своё здоровье. А для себя хочу попросить лишь здоровья и сил, чтобы ещё поработать с ребятами, поделиться своим опытом.

* Екатерина Максимовна Вогулкина. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам и горнолыжному спорту. Неоднократная чемпионка СССР. Десять лет была старшим тренером Свердловской области по горным лыжам.