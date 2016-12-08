Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе директор школы Светлана ЧЕРНОВА*

Опубликовано в №230 от 09.12.2016

Этот год для меня выдался непростым — пришлось особенно много потрудиться.

Но я вынесла все испытания: школа, которой руковожу, с честью прошла все проверки разных надзорных органов и получила очередную аккредитацию. В этом году муниципалитет Талицы подал заявку в областное министерство образования на строительство дополнительного здания для начальных классов нашей школы №5 — и получил на это добро! По решению областной власти школа попала в число тех, где начнётся строительство в 2018 году.

Но я вынесла все испытания: школа, которой руковожу, с честью прошла все проверки разных надзорных органов и получила очередную аккредитацию. В этом году муниципалитет Талицы подал заявку в областное министерство образования на строительство дополнительного здания для начальных классов нашей школы №5 — и получил на это добро! По решению областной власти школа попала в число тех, где начнётся строительство в 2018 году. Дедушка Мороз! Сделай так, чтобы проект на возведение нового учебного здания сделали на территории поблизости от того места, где мы сейчас работаем. Это очень важно: школа должна быть единым комплексом.

Если расположить структурные подразделения отдельно, управлять ими будет непросто. Да и совместное культурное, воспитательное пространство создать будет сложнее.

* Светлана Юрьевна Чернова, учитель русского языка и литературы, директор школы №5 посёлка Троицкого Талицкого ГО, которая входит в число лучших сельских школ России.