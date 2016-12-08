Екатеринбуржцы не экономят на лекарствах

Почти 60 процентов опрошенных жителей Екатеринбурга считают, что появление современных лекарств положительно отразится на качестве их жизни. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №230 от 09.12.2016

61 процент из опрошенных екатеринбуржцев довольны своей жизнью. Такие результаты обнародовали представители Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и международного концерна Bayer. Они провели совместное исследование удовлетворённости жителей страны (и столицы Урала в частности) качеством жизни.

В Екатеринбурге такое исследование проходило впервые. Оценивались факторы, которые, по мнению специалистов, больше всего влияют на качество жизни: здоровье, безопасность, стабильный заработок, жилищные условия, образование, качество продуктов питания, доступность культурных мероприятий.

Но объективность исследования вызывает некоторые сомнения. Во-первых, потому что в Екатеринбурге опросили всего 600 человек из 1,5 миллиона жителей. Во-вторых, вопросы задавали людям старше 18 лет, то есть взрослым, но пол, профессию или уровень зарплаты не учитывали. Сами исследователи говорят, что возможна погрешность — около четырёх процентов.

Тем не менее есть общие тенденции, которые нельзя не заметить: на первое место и у россиян в целом, и у екатеринбуржцев выходит здоровье и забота о нём. Связано это, по мнению Михаила Бровкина, старшего преподавателя кафедры общественного здоровья и здравоохранения УГМУ, как со сменой приоритетов в период экономического кризиса, так и с активной пропагандой здорового образа жизни. Поэтому всего пять процентов от общего числа опрошенных готовы экономить на лекарствах, и более 60 процентов — на одежде, мебели, бытовой технике.

Мы же заметили, что при проведении исследования не задавались вопросы, отражающие проблемы конкретного города, например, про грязь.

— Предложение интересное, конечно, стоит проводить дополнительно какие-то исследования, чтобы лучше почувствовать местную специфику. В данном случае мы этого не делали. Предположу, что присутствие грязи и объясняет то, что жители Екатеринбурга отмечают низкий эмоциональный уровень и большое количество стрессов, — ответил на вопрос корреспондента «ОГ» Кирилл Родин, руководитель управления социально-политических исследований ВЦИОМ.