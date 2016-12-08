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Кино, театры и аэропорты приспособят для инвалидов

8 декабря 2016, 17:30 / Общество
  • Опубликовано в №230 от 09.12.2016 

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на совещании по вопросам формирования доступной среды для инвалидов поручила сделать кинотеатры, театры и аэропорты приспособленными для людей с ограниченными возможностями здоровья.

— Минкульт совместно с Минтрудом и обществами глухих и слепых должны проработать необходимые условия для того, чтобы и кино, и телевидение, и спектакли, и мероприятия были максимально доступны для инвалидов, и если какие-то работы требуют существенных вложений, подготовки, можно сделать дорожную карту. Это требование времени, — сказала Ольга Голодец.

На данный момент в России зарегистрировано 12 миллионов 750 тысяч инвалидов, почти 4 миллиона человек из них находятся в трудоспособном возрасте, а приблизительно 600 тысяч — это дети. Все они должны иметь возможность посещать кино и театры наравне со здоровыми людьми. В частности, вице-премьер обратила внимание на трудности, с которыми сталкиваются те, у кого есть проблемы со зрением и слухом. Она попросила проработать вопрос использования субтитров на ряде кинофильмов, в том числе иностранных. По словам представителя министерства культуры, уже разработан законопроект о том, что все фильмы, выпускаемые при господдержке, должны сопровождаться субтитрами.

Кроме того, вице-премьер поручила Минтрансу проверить все российские аэропорты на наличие приспособлений, позволяющих инвалидам-колясочникам беспрепятственно подниматься на борт воздушного судна и спускаться с него. На сегодняшний день 44 региональных аэропорта не готовы обслуживать людей с ограниченными возможностями. А РЖД предложено дать возможность колясочникам покупать билеты на поезда через Интернет без необходимости показывать документы об инвалидности в кассе вокзала.

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