В медуниверситете стартовали выборы ректора

Опубликовано в №230 от 09.12.2016

Вчера в Уральском государственном медицинском университете закончили принимать заявления от кандидатов — всего их оказалось четверо.

Выборы нового руководителя крупнейшего медицинского вуза Урала пройдут в следующем году, в марте. Первый претендент на пост ректора — декан лечебно-профилактического факультета вуза, бывший главный хирург Свердловской области, 61-летний Сергей Чернядьев. Во-вторых, проректор УГМУ по лечебной работе Сергей Коротких. Ему 62 года. Третий кандидат — Ольга Ковтун, первый проректор университета, бывший министр здравоохранения Пермского края. Она сверстница Чернядьева. И последний, четвёртый участник выборов — 43-летний Кирилл Бердюгин, заместитель директора по научной работе Уральского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Чаклина. Нынешний ректор УГМУ Сергей Кутепов переизбираться не может, поскольку не проходит по возрастному цензу: на этот пост по федеральному законодательству могут претендовать лишь граждане, не достигшие 65 лет.