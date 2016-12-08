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В Екатеринбурге проходит первый молодёжный форум против коррупции

8 декабря 2016, 17:33 / Общество
  • Опубликовано в №230 от 09.12.2016 

На презентационной пресс-конференции, которая прошла в ТАСС-Урал, первый заместитель руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев подробно рассказал не только о форуме, но и о существующей системе контроля для государственных и муниципальных служащих.

— Обязательность подачи деклараций о доходах привела к тому, что почти 100 депутатов муниципальных дум решили сложить полномочия и продолжать заниматься только бизнесом. Если я что-то забыл внести в декларацию, меня ждёт прокурорская проверка, но я подписался под определённые правила, — сказал Вадим Дубичев. — Обычно сотрудники областной администрации совершают за год от пяти до десяти подобных нарушений, которые выявляются прокуратурой. Все дорожат своей работой, и никто не хочет лишний раз общаться с прокурором.

Спикеры на пресс-конференции подчеркнули, что для молодёжи формирование неприятия коррупции — один из факторов успешности. Заместитель председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности, депутат областного Заксобрания Игорь Володин посмотрел на проблему шире и сделал акцент на ответственности всего общества за распространение коррупции.

— Основная причина существования коррупции в том, что общество привыкает к вымогательству. Взятки бы не брали, если бы их не давали. Важно формировать неприятие к этому, начиная с молодёжной среды. Если на форуме будут высказаны конкретные инициативы, требующие законодательного подкрепления, — мы готовы их рассматривать, — заявил депутат.

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