Изобрели… велосипед

Устойчивые железные кони Вощиковых могут выдержать вес и ребёнка, и взрослого. Фото: Алена Хазинурова

Опубликовано в №230 от 09.12.2016

Молодые бизнесмены из Каменска-Уральского стали победителями Всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам-2016». В эту среду, 7 декабря, в Москве выбрали четыре лучших проекта из числа восьми финалистов. Всего на конкурс было отправлено 306 заявок со всей страны. Свердловчане поразили жюри тем, что изобрели… особый велосипед.

Диплом победителя уральцам вручил генеральный директор «Tele2» Сергей Эмдин. Фото: Алёна Хазинурова

Анна и Анатолий Вощиковысоздают специализированные трёхколёсные велосипеды для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Кататься на таком могут дети даже со сложными формами ДЦП. У старшего сына Вощиковых — Лёни — тоже такой диагноз. Когда ему было шесть лет, родители заказали для него подобного стального коня за границей. Для этого даже пришлось взять кредит. Но изучив строение аппарата, инженеры-конструкторы по образованию Анна и Анатолий решили, что смогут сделать подобную машину и самостоятельно.

Кстати В конкурсе «Навстречу переменам», организованном при поддержке оператора мобильной связи «Tele2», победили ещё три проекта. Наталья Лисковец из Кемерово разработала мобильное приложение для больных диабетом «iDiabet-Mobile», Маргарита Ребецкая и Виктория Падалко из Москвы организовали инклюзивный театральный проект для людей с синдромом Дауна «Взаимодействие», а Сергей Умбетов из Барнаула сконструировал прибор для ориентации в пространстве слепых и слабовидящих детей.

Главное отличие особых велосипедов — съёмный веломост, который подходит к любой стандартной раме и трансформирует обычный двухколёсный велосипед в особый трёхколёсный. Сейчас 13-летний мальчик катается уже на четвёртом по счёту велосипеде (предыдущие он перерос).

Этот велосипед Вощиковы привезли в Москву на презентацию проектов, а сразу после конкурса он отправился к новым хозяевам в Долгопрудный. Фото: Алёна Хазинурова

— Когда мы поняли, что не успеваем пешком за сыном, купили и себе по велосипеду. Теперь все вместе катаемся, — рассказала «ОГ» Анна Вощикова. — Ногами сыну ходить тяжело, походка нарушена, он очень сильно устаёт буквально через 100–200 метров, а на велосипедах мы, бывает, по 15 километров наматываем. Особенно трогательные моменты были, когда старший брат начал катать младшего на багажнике!

Сейчас у Вощиковых своя небольшая веломастерская, в которой они своими руками собирают первые заказы. Недавно инженеры получили патент на свою конструкцию. При необходимости мастера могут разработать специальные крепления для голеностопа или удерживающую спинку. Каждую модель они разрабатывают под потребности заказчика. Особые велосипеды Вощиковых можно приобрести за 23–35 тысяч, в зависимости от комплектации, тогда как зарубежные аналоги стоят от 75 до 120 тысяч рублей. Первые уральские особые велосипеды уже уехали в Московскую область, Новосибирск, Челябинск и другие города России.

За время подготовки все финалисты сдружились между собой и горячо друг друга поддерживали. Фото: Алёна Хазинурова

Клиенты рассказывают, что езда на велосипеде хорошо влияет на походку и организм ребёнка с ДЦП — у него выпрямляется фигура, укрепляются мышцы, которые держат корпус. Кроме того, ребёнок начинает чувствовать себя таким же, как и окружающие, — смелым, быстрым и полным сил.

Комментарий Сергей ЭМДИН, генеральный директор «Tele2», член жюри конкурса: — При голосовании мы сразу определили чётких лидеров, которые победили с огромным отрывом. Среди них — особые велосипеды. Я лично поддержал их. Мне понравилось, что это очень конкретное предложение. Видно, что за этим стоит инженерная мысль авторов. Есть понимание, что проект находится в хороших руках и он будет жить. Нам важно не просто что-то спонсировать, чтобы оно через год прекратило своё существование. Мы хотели бы послужить не донором, а катализатором для проектов-победителей.

В ближайшее время Вощиковы получат индивидуальную программу поддержки от фонда «Навстречу переменам»: начальное финансирование в сумме 1,2 миллиона рублей и консультационную помощь в продвижении проекта. Деньги уральцы намерены потратить на ремонт и аренду мастерской, покупку деталей для новых моделей и запуск собственного сайта. А в будущем они хотели бы заняться конструированием хэндбайков — велосипедов с ручным управлением.

Анна и Анатолий не скрывали своей радости после подведения итогов конкурса. Фото: Алёна Хазинурова