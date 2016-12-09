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Москва разрешила Нижнему Тагилу запустить трамвай

9 декабря 2016, 00:00 / Общество
Конечная станция трамвая в центре Нижнего Тагила. 1938 год. Фото: transphoto.ru

Конечная станция трамвая в центре Нижнего Тагила. 1938 год. Фото: transphoto.ru

  • Опубликовано в №230 от 09.12.2016 

В 1935 году декретом Совета народных комиссаров СССР был утверждён технический проект на строительство трамвайного хозяйства в Нижнем Тагиле.

В начале 1930-х годов Нижний Тагил начал расти небывалыми темпами, причём как с точки зрения размеров города (появились сразу два новых района — Тагилстрой и Вагонка), так и с точки зрения населения. Если в 1929 году там проживали около 40 тысяч человек, то в 1934 году — уже 120 тысяч. Автобусное сообщение в городе было, но явно не справлялось с нагрузкой, и городские власти пришли к выводу: пора строить трамвайные линии. Задача была серьёзной и недешёвой, а потому окончательное решение принималось в Москве.

Согласно техническому проекту строительства трамвая, который утвердил Совнарком СССР, рельсы в первую очередь следовало проложить в центре Нижнего Тагила, а затем продлить пути в сторону Ново-Тагильского металлургического завода (ныне Ниж­не­та­гильс­кий ме­тал­лур­ги­чес­кий комбинат). Это предприятие начали строить в 1931 году и как раз планировали запустить. То есть, по сути, трамвайную линию прокладывали для будущих заводчан.

1963 год. Трамвай модели МТВ-82. Фото: transphoto.ru

Строительством занялась специально созданная организация — «Тагилтрамвайстрой». Основные работы удалось закончить за год с небольшим: проложили 4,3 километра путей, построили воздушные сети и депо. Мытищинский вагоностроительный завод поставил для тагильчан семь моторных и четыре прицепных вагона. Один маршрут пролегал по улице Ленина — МОПРа (ныне проспект Мира) — Красный Камень (депо). В районе Красного Камня планировалось построить соцгородок для работников металлургического завода. Второй маршрут доставлял тагильчан из центра города (от кинотеатра «Искра») к вокзалу.

Параллельно со строительством трамвайных линий в Нижнем Тагиле стали готовить и персонал: в течение трёх месяцев 30 тагильчан обучались на кондукторов и ещё 15 — на вагоновожатых.

Тагильский трамвай в мае 1971 года, модель ЛМ-68М. Фото: transphoto.ru

Сегодня длина трамвайной сети Нижнего Тагила составляет 110 километров. За 2015 год трамваи перевезли более 9,5 миллиона тагильчан, более того — есть даже услуга «Трамвай на заказ» (для перевозки организованных групп).

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