Одну из улиц Екатеринбурга предложили назвать в честь Героя России Леонида Валова

Фото: 66.мвд.рф

Опубликовано в №230 от 09.12.2016

Звездой Героя РФ награждены 22 свердловчанина, а звездой Героя СССР — 393. Семь Героев Советского Союза и шесть Героев России служили в органах внутренних дел Среднего Урала. Один из них — первый командир специального отдела быстрого реагирования (СОБР) Управления по борьбе с организованной преступностью полковник Леонид Валов. Именно в его честь сегодня предлагают назвать одну из улиц Екатеринбурга.

— Полковник Валов зачислен навечно в списки личного состава гарнизона и занесён в Книгу памяти ГУВД. ГУ МВД России по Свердловской области выступило с инициативой присвоить имя этого легендарного офицера одной из улиц Екатеринбурга. В адрес главы администрации города генерал Михаил Бородин(начальник ГУ МВД России по Свердловской области. — Прим.ред.) направил соответствующее письмо, — сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Это обращение поддержала многотысячная ветеранская организация органов внутренних дел и внутренних войск, а также Общественный совет при главке.

Кстати Сегодня состоится торжественное возложение цветов у стен Екатеринбургского суворовского военного училища. В этом году исполняется 80 лет со дня основания Свердловского пехотного училища (сейчас в этом здании — суворовское училище). А 75 лет назад, в 1941 году, из стен суворовского выпустились ребята, которым суждено было первыми встать на защиту Родины в дни Великой Отечественной войны. Из 824 человек 70 процентов — погибли в первые месяцы войны. Поэтому логичным продолжением станет тематический вечер «Герои Советского Союза — выпускники Свердловского пехотного училища».

Леонид Валов родился в Свердловске в 1947 году, с 1973 года работал в органах МВД СССР. Первый раз он серьёзно отличился в январе 1995 года, обезвредив банду Метелёва — группировку из девяти человек. Сыщики смогли доказать разбойное нападение на золотой прииск и инкассаторов, кражу платины и серию изнасилований.

С весны того же года Леонида Григорьевича стали регулярно отправлять в служебные командировки в Чечню. Одна из них и стала роковой… 15 декабря 1995 года Валов возглавил специальную группу, которая должна была первой пробиться к окружённым бойцам в Гудермесе и доставить боеприпасы и медикаменты для восьми раненых. Спецгруппу высадили чуть южнее Гудермеса. Валов со своими бойцами ползком достиг здания комендатуры Гудермеса, где находились окружённые. Несмотря на постоянный круговой обстрел и пристальное наблюдение с позиций боевиков, группа Валова попыталась проникнуть внутрь, к своим. Но силы оказались неравными… Спасая своих молодых товарищей, Леонид Валов, находившийся чуть в стороне, вызвал огонь на себя… Боевики клюнули на удочку полковника и полностью сосредоточились на его укрытии. В это время вся группа СОБРа спокойно вошла в обороняемое здание. А Валов, прикрывая огнём своих товарищей, получил смертельное ранение.

В тему Среди 22 свердловчан — Героев России почти все совершили подвиг, находясь на службе. Это либо военные, либо сотрудники органов внутренних дел. Исключение — уроженец Серова Евгений Парчинский. Он работал машинистом тепловоза локомотивного депо Егоршино Свердловской железной дороги и в октябре 1996 года, рискуя жизнью, сумел предотвратить страшную железнодорожную катастрофу на перегоне Предтурье — Усть-Берёзовка (чуть южнее Сосьвы). Были спасены более 200 пассажиров поезда, а также предотвращён взрыв нефтепровода.

За образцовое выполнение служебного долга по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности нашей страны 21 июня 1996 года Валов Леонид Григорьевич был удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно). В его честь в Екатеринбурге проводятся ежегодные соревнования по дзюдо.