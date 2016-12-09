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«Сидят, не снимая курток». В невьянском ФАПе больные замерзают на приёме
9 декабря 2016, 17:02 / Общество
После установки новой системы отопления поленница стала ненужной, а теперь замело и сам ФАП в посёлке Лазоревом. Фото: неизвестный фотограф
- Опубликовано в №231 от 10.12.2016
В ноябре «ОГ» рассказывала о целых муниципалитетах, где из-за перебоев в центральном отоплении люди ходят дома в валенках (номер за 18 ноября). На этой неделе нам поступили звонки из нескольких населённых пунктов, в которых «мёрзнут» старенькие здания фельдшерско-акушерских пунктов.
Житель деревни Нижние Таволги под Невьянском Владимир Нечаев позвонил в редакцию после того, как просидел в очереди в ФАПе, не снимая куртки. В конце прошлого года здание перевели на электроотопление, но комфортная температура есть только в самом кабинете фельдшера, где обогреватель работает круглосуточно.
Как рассказал пенсионер, люди ждут приёма в длинном коридоре, где даже с обогревателем температура накануне упала до 8 градусов.
— В процедурной же с утра столбик термометра падает до 10–11 градусов. Во время процедур пациентов накрывают верхней одеждой, — заявил Владимир Нечаев.
В Невьянской центральной районной больнице «ОГ» ответили, что на холодный ФАП им никто не жаловался. Якобы температура в помещениях нормальная, «а в коридоре, скорее всего, прохладно из-за того, что там всё время открывается входная дверь».
В посёлке Лазоревом Нижнесергинского муниципального района кирпичное здание ФАПа закрыли на замок в ноябре, а местным жителям предложили пользоваться медицинскими услугами ОВП в соседнем посёлке Дружинино, в трёх километрах от Лазоревого. Во время недавнего ремонта печку заменили котлом, однако по недосмотру новая система отопления не выдержала уральских морозов, и трубу прорвало.
В Нижнесергинской центральной районной больнице корреспонденту «ОГ» подтвердили, что знают о проблеме, но раньше весны наладить работу котла не смогут.
— Жителей Лазоревого принимает ОВП в посёлке Дружинино, кроме того, на фельдшера возложена обязанность выезжать два раза в неделю, а при необходимости — ежедневно к пациентам, которые нуждаются в помощи, — пояснила главврач больницы Елена Баранникова.
Кстати
Судя по сайтам вакансий, в невьянские медучреждения требуется больше всего медиков. В Невьянской ЦРБ открыты вакансии врачей ОВП в селе Быньги, заведующих фельдшерскими пунктами на станциях Аять и Таватуй и фельдшеров ОВП в Калиново и Цементном.