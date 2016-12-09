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В 283 подъездах области заменили лифты

9 декабря 2016, 17:19 / Общество
  • Опубликовано в №231 от 10.12.2016 

Региональная программа «1000 лифтов» обеспечила в этом году новыми подъёмниками 283 подъезда многоквартирных домов. 114 лифтов установлены за счёт процентов по депозитам регионального фонда капремонта, 144 - на средства инвесторов, и только 25 оплачены из регионального бюджета.

Когда в первоначальном варианте программы капремонта среди обязательных операций жители многоэтажек не обнаружили замены лифтов, они были крайне разочарованы. В жилищном фонде области насчитывалось 10 200 лифтов, из них нормативный срок, составляющий 25 лет, отработал каждый четвёртый подъёмник. Надёжность этого оборудования напрямую влияет не только на качество коммунальных услуг, но и на нашу с вами безопасность. Оттого и стала программа «1000 лифтов», инициированная губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, столь популярной в народе, ведь она непосредственно касается 120 тысяч человек.

— Замена лифтов осуществляется в рамках капремонта. К маю 2017 года в области будут установлены 1 174 единицы нового оборудования. Общая стоимость работ составит 2,25 миллиарда рублей, — сообщил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Согласно договору, расчёт с поставщиком оборудования будет производиться со счёта регионального оператора на условиях трёхлетней беспроцентной рассрочки. Это позволит защитить «общий котёл» капремонта от опустошения.

Большая часть обновлённых подъёмников по понятной причине приходится на Екатеринбург, но и другие города области получили новинки от Щербинского лифтостроительного завода. Например, в Нижнем Тагиле на днях десять новых кабин отправились в путь по этажам домов на улице Зари. Их предшественники трудились здесь почти 40 лет и требовали замены. Ещё 90 лифтов должны поступить в город в следующем году.

Не обошлось в реализации программы без недочётов. Так, в Серове, где поменяли 20 лифтов, в шести многоэтажках были претензии к монтажу. Такие же проблемы пережили асбестовцы в доме № 3 по улице Плеханова, их новый лифт целый месяц работал своенравно и, по словам жителей, запускался не от нажатия кнопки, а от крепкого пинка.

Комментарий

Сергей ЧЕРНЫШОВ, член Общественного совета при Минстрое РФ:

– Программа «1000 лифтов» позволит Среднему Уралу уже в первом квартале 2017 года снизить износ лифтового оборудования до 13 процентов. При этом Свердловская область уверенно войдёт в десятку регионов с самым безопасным лифтовым парком в жилом фонде 

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