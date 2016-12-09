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Бирка на шубке

9 декабря 2016, 17:57 / Общество
Так выглядит чип на меховом изделии

Так выглядит чип на меховом изделии

  • Опубликовано в №231 от 10.12.2016

С 5 декабря в России окончательно запрещен оборот немаркированных меховых изделий. Чипирование меховых изделий в России введено с 12 августа. В перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, включены предметы одежды из норки, нутрии, песца, лисицы и других видов меха, даже из кролика или овчины. Нововведение призвано сделать прозрачным оборот в сфере их продаж.

По индивидуальному коду, закреплённому на каждом изделии, можно будет узнать самую полную и достоверную информацию о шкурке: где выросло животное, куда направился мех, кто его выделывал и шил, страну изготовления, бренд и даже номер декларации. Поможет в этом смартфон — специальное мобильное приложение способно отследить весь путь шубки или распознать контрафактный товар.

В денежном выражении объём российского рынка варьируется в пределах 100–120 миллиардов рублей в год. На этом фоне собираемые в бюджет таможенные пошлины и НДС едва приближаются к годовой отметке 5 миллиардов рублей. Глава ФНС Михаил Мишустин отметил, что лишь за первый месяц эксплуатации в ФНС системы «меховой» маркировки участники рынка запросили контрольно-измерительных знаков для изделий в 2,5 раза больше, чем есть изделий в обороте. Меховые изделия без меток подлежат аресту с последующей конфискацией через суд. За нарушение правил продавцам и производителям грозят штрафы: производство немаркированных товаров наказывается штрафом до 100 000 рублей, продажа — до 300 000 рублей, а за отказ от маркировки предусмотрено шесть лет лишения свободы.

Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Лукьянцева пояснила, что чипирование не относится к перчаткам, рукавицам и митенкам (перчатки без пальцев) из натурального меха, к головным уборам и обуви с натуральным мехом. По её словам, при проведении плановых проверок инспекторы будут обращать внимание на соблюдение правил чипирования, но кошмарить бизнес никто не собирается. В областном управлении Федеральной налоговой службы также пояснили, что первые результаты от проведения чипирования будут известны лишь по итогам первого квартала, когда предприятия заплатят налоги.

Подорожает ли шубка? По исследованиям маркетингового агентства DISCOVERY Research Group, рынок меховых изделий в России сократился на треть по сравнению с 2014 годом (http://marketing.rbc.ru/news_research/27/06/2016/ 562950000897887.shtml). Некоторые общественники считают, что чипирование ведёт к удорожанию продукции. Но процесс чипирования стоит всего 40 рублей.

— Чипирование не повлияло на стоимость товара, — рассказала «ОГ» Екатерина Дель, продавец одного из меховых магазинов в центре Екатеринбурга. — Наш магазин работает уже 10 лет, мы очень дорожим имиджем, поэтому сразу прочипировали шубки. Собственно, это сделано для «продвинутого покупателя», на QR-коде чипа размещена вся информация про изделие, но считать её можно только современным смартфоном. Привычные покупателю товарные ярлыки сохраняются, на них, по сути, та же информация.

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