Золотая «Электроника»

Владимир Путин с победителями национальной сборной WorldSkills. Максим Кадников — слева, Леонид Шмаков — справа от президента. Фото: kremlin.ru

Опубликовано в №231 от 10.12.2016

Максим Кадников из Уральского радиотехнического колледжа (УРТК) имени Попова стал первым по электронике на Чемпионате рабочих профессий в Европе. Соревнования проводились в Швеции, в городе Гётеборг. Ещё один житель Екатеринбурга Леонид Шмаков, получивший образование в том же колледже, взял бронзу по сетевому и системному администрированию. Вчера Президент России лично поздравил екатеринбуржцев.

— Думаю, что ваши соперники вряд ли ожидали увидеть в вас таких серьёзных конкурентов, — сказал глава государства во время встречи с членами национальной сборной WorldSkills Russia. — Нам нужны такие специалисты как вы, потому что без такого уровня подготовки невозможно двигаться вперёд, просто невозможно развиваться.

Ещё несколько лет назад победы в Международном чемпионате рабочих профессий казались россиянам недостижимыми: за послеперестроечное время среднее профессиональное образование безнадёжно, казалось, отстало от западного. Молодёжь из российских колледжей не попадала даже в первые десятки призёров на европейских первенствах. Но прошло всего три года — и у страны сразу два золота, причём одно из них — наше, уральское.

— Максим показал Европе, что в России есть электроника, в частности, есть на Урале, — скромно комментирует победу в чемпионате тренер победителя, преподаватель УРТК Анатолий Шестаков.

Победа Максима — абсолютная: в компетенции «Электроника» не удалось присудить ни второго, ни третьего места — лишь первое. Максим рассказал «ОГ», что задания чемпионата были сложными — потребовалось 16 часов, чтобы их выполнить. Нужно было собрать игровой автомат типа «однорукого бандита» — он справился и с программированием, и со схемотехникой, и со сборкой.

— Мы шли к этой победе долго и непросто, — говорит директор УРТК Любовь Самсонова. — Десять лет участвуем во Всероссийских олимпиадах, шестой год сами организуем областные. Мы и рабочие места подготавливаем по более высокому уровню, чем предусматривают государственные стандарты образования. И за счёт дополнительных занятий студенты получают больше знаний, чем предполагает учебный план.

— Со второго курса отбираем самых способных студентов для занятий в кружках, — добавляет Анатолий Шестаков. — Третьекурсники уже участвуют в соревнованиях. В WorldSkills есть жёсткие ограничения по возрасту — если не начинать заниматься углублённо со студентами с самого начала их поступления в колледж, мы просто не успеем их подготовить к международному чемпионату.

Максима Кадникова подготовить успели. Первое место в России по компетенции «Электроника» нынче он завоевал уже второй год подряд, а на европейское первенство ездил впервые, и сразу «выстрелил». Кстати, его жизнь занята не только компьютерами: ещё он увлекается велосипедным спортом. Этим летом после окончания колледжа Максим стал в нём преподавать цифровую видеотехнику. Сейчас, после успеха в Европе, Кадников будет готовиться к Всемирным профессиональным играм WorldSkills-2017.