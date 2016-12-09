Сюжет
Письмо Деду Морозу
Пожалуй, каждый из нас в детстве писал письма Деду Морозу — ровно до тех пор, пока в него верил. За 25 дней до Нового года мы предлагаем вновь поверить в чудо и запускаем рубрику «Письмо Деду Морозу». А что бы вы попросили у доброго волшебника?
25 минут назад
Дмитрий Медведев подписал постановление в защиту дольщиков
МОСКВА. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Министерству строительства и ЖКХ РФ учредить «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».
26 минут назад
Уральские коррупционеры украли 158 миллионов рублей
За девять месяцев 2016 года сотрудники прокуратуры Свердловской области выявили 5 994 нарушения в сфере противодействия коррупции и 615 незаконных правовых актов.
30 минут назад
В Екатеринбурге пройдёт областной фестиваль изобретений
3–14 декабря в ЦК «Урал» пройдёт Областной фестиваль изобретений, робототехники и инженерных технологий «ТехноРегион».
32 минуты назад
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Дарья Коренная*.
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Дарья Коренная*.
Я нынче со всем своим коллективом отлично потрудилась — наша акушерка стала первой на областном этапе Всероссийского конкурса, ещё две моих подопечных вошли в десятку лучших в конкурсе «Славим человека труда!».
37 минут назад
Золотая «Электроника»
Владимир Путин поздравил екатеринбуржцев Максима Кадникова и Леонида Шмакова с победой в WorldSkills.
39 минут назад
Бирка на шубке
С 5 декабря в России окончательно запрещен оборот немаркированных меховых изделий. Чипирование меховых изделий в России введено с 12 августа. В перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, включены предметы одежды из норки, нутрии, песца, лисицы и других видов меха, даже из кролика или овчины. Нововведение призвано сделать прозрачным оборот в сфере их продаж.
час назад
В 283 подъездах области заменили лифты
Региональная программа «1000 лифтов» обеспечила в этом году новыми подъёмниками 283 подъезда многоквартирных домов
час назад
«Сидят, не снимая курток». В невьянском ФАПе больные замерзают на приёме
В ноябре «ОГ» рассказывала о целых муниципалитетах, где из-за перебоев в центральном отоплении люди ходят дома в валенках
18 часов назад
Москва разрешила Нижнему Тагилу запустить трамвай
В 1935 году декретом Совета народных комиссаров СССР был утверждён технический проект на строительство трамвайного хозяйства в Нижнем Тагиле.
23 часа назад
Одну из улиц Екатеринбурга предложили назвать в честь Героя России Леонида Валова
Звездой Героя РФ награждены 22 свердловчанина, а звездой Героя СССР — 393. Семь Героев Советского Союза и шесть Героев России служили в органах внутренних дел Среднего Урала. Один из них — первый командир специального отдела быстрого реагирования (СОБР) Управления по борьбе с организованной преступностью полковник Леонид Валов. Именно в его честь сегодня предлагают назвать одну из улиц Екатеринбурга.