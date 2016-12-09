Опубликовано в №231 от 10.12.2016

Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Дарья Коренная*.

Я нынче со всем своим коллективом отлично потрудилась — наша акушерка стала первой на областном этапе Всероссийского конкурса, ещё две моих подопечных вошли в десятку лучших в конкурсе «Славим человека труда!». Дедушка Мороз, награди нас за это — пусть у нас в Центре появится волшебная коробочка, в которую можно было бы шептать разные желания, и они бы сбывались. Я о таком чуде с детства мечтаю . Пусть экономический кризис поскорее закончится и финансирование медицины снова будет таким же, каким было до него. А главное, прошу здоровья — и для себя, и для всех-всех, чтобы у нас рождалось больше здоровых детей, а роды у женщин проходили бы легко.

* Дарья Геннадьевна Коренная — главная акушерка Перинатального центра Областной детской клинической больницы №1, лучшая акушерка России в номинации «грудное вскармливание» в 2015 году.