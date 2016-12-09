В Екатеринбурге пройдёт областной фестиваль изобретений

На фестивале «ТехноРегион» можно будет познакомиться с изобретениями современных школьников. Фото: Наталия Рапова

Опубликовано в №231 от 10.12.2016

3–14 декабря в ЦК «Урал» пройдёт Областной фестиваль изобретений, робототехники и инженерных технологий «ТехноРегион».

Сегодня модно собирать не конструктор по готовому шаблону, а что-то уникальное. Недаром детей учат изобретать с первого класса.

— Свои последние разработки дети представят на «ТехноРегионе», — рассказал директор Дворца молодёжи Константин Шевченко. — Получат рекомендации экспертов, а возможно, найдут инвесторов для вывода продукта на рынок. В работе фестиваля примут участие не только педагоги, но и специалисты ведущих предприятий области.

На фестивале представят инновационные для Среднего Урала направления. Одно из них — нейропилотирование, то есть управление летательными аппаратами «силой мысли». Как это происходит, участникам фестиваля объяснят на мастер-классе. Также в программе «ТехноРегиона»: областные робототехнические состязания, круглые столы, мастер-классы по различным направлениям, научно-популярные и профориентационные лекции. Вход свободный.

Подробная программа на сайте www.dm-techno.ru

Фото: Наталия Арапова