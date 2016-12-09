Автор


Наталия
Арапова

В Екатеринбурге пройдёт областной фестиваль изобретений

9 декабря 2016, 18:06 / Общество
На фестивале «ТехноРегион» можно будет познакомиться с изобретениями современных школьников. Фото: Наталия Рапова

На фестивале «ТехноРегион» можно будет познакомиться с изобретениями современных школьников. Фото: Наталия Рапова

  • Опубликовано в №231 от 10.12.2016

3–14 декабря в ЦК «Урал» пройдёт Областной фестиваль изобретений, робототехники и инженерных технологий «ТехноРегион».

Сегодня модно собирать не конструктор по готовому шаблону, а что-то уникальное. Недаром детей учат изобретать с первого класса.

— Свои последние разработки дети представят на «ТехноРегионе», — рассказал директор Дворца молодёжи Константин Шевченко. — Получат рекомендации экспертов, а возможно, найдут инвесторов для вывода продукта на рынок. В работе фестиваля примут участие не только педагоги, но и специалисты ведущих предприятий области.

На фестивале представят инновационные для Среднего Урала направления. Одно из них — нейропилотирование, то есть управление летательными аппаратами «силой мысли». Как это происходит, участникам фестиваля объяснят на мастер-классе. Также в программе «ТехноРегиона»: областные робототехнические состязания, круглые столы, мастер-классы по различным направлениям, научно-популярные и профориентационные лекции. Вход свободный. 

Подробная программа на сайте www.dm-techno.ru

Фото: Наталия Арапова

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

25 минут назад

Дмитрий Медведев подписал постановление в защиту дольщиков
МОСКВА. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Министерству строительства и ЖКХ РФ учредить «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».

26 минут назад

Уральские коррупционеры украли 158 миллионов рублей
За девять месяцев 2016 года сотрудники прокуратуры Свердловской области выявили 5 994 нарушения в сфере противодействия коррупции и 615 незаконных правовых актов.

30 минут назад

В Екатеринбурге пройдёт областной фестиваль изобретений
3–14 декабря в ЦК «Урал» пройдёт Областной фестиваль изобретений, робототехники и инженерных технологий «ТехноРегион».

32 минуты назад

Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Дарья Коренная*.
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Дарья Коренная*. Я нынче со всем своим коллективом отлично потрудилась — наша акушерка стала первой на областном этапе Всероссийского конкурса, ещё две моих подопечных вошли в десятку лучших в конкурсе «Славим человека труда!».

37 минут назад

Золотая «Электроника»
Владимир Путин поздравил екатеринбуржцев Максима Кадникова и Леонида Шмакова с победой в WorldSkills.

40 минут назад

Бирка на шубке
С 5 декабря в России окончательно запрещен оборот немаркированных меховых изделий. Чипирование меховых изделий в России введено с 12 августа. В перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, включены предметы одежды из норки, нутрии, песца, лисицы и других видов меха, даже из кролика или овчины. Нововведение призвано сделать прозрачным оборот в сфере их продаж.

час назад

В 283 подъездах области заменили лифты
Региональная программа «1000 лифтов» обеспечила в этом году новыми подъёмниками 283 подъезда многоквартирных домов

час назад

«Сидят, не снимая курток». В невьянском ФАПе больные замерзают на приёме
В ноябре «ОГ» рассказывала о целых муниципалитетах, где из-за перебоев в центральном отоплении люди ходят дома в валенках

18 часов назад

Москва разрешила Нижнему Тагилу запустить трамвай
В 1935 году декретом Совета народных комиссаров СССР был утверждён технический проект на строительство трамвайного хозяйства в Нижнем Тагиле.

23 часа назад

Одну из улиц Екатеринбурга предложили назвать в честь Героя России Леонида Валова
Звездой Героя РФ награждены 22 свердловчанина, а звездой Героя СССР — 393. Семь Героев Советского Союза и шесть Героев России служили в органах внутренних дел Среднего Урала. Один из них — первый командир специального отдела быстрого реагирования (СОБР) Управления по борьбе с организованной преступностью полковник Леонид Валов. Именно в его честь сегодня предлагают назвать одну из улиц Екатеринбурга.

Последние новости
Что было раньше