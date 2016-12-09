Уральские коррупционеры украли 158 миллионов рублей

Опубликовано в №231 от 10.12.2016

За девять месяцев 2016 года сотрудники прокуратуры Свердловской области выявили 5 994 нарушения в сфере противодействия коррупции и 615 незаконных правовых актов.

Общий ущерб от неправомерной деятельности коррупционеров за девять месяцев 2016 года составил больше 158 миллионов рублей. Было выявлено 78 случаев получения взятки (в сумме 60 миллионов рублей) и 140 попыток дать взятку (в сумме свыше 55 миллионов рублей).

Кроме того, 1 002 должностных лица, причастных к коррупционным нарушениям, были привлечены к дисциплинарной ответственности, 419 лиц — к административной ответственности. Свердловские прокуроры направили в следственные органы 46 материалов, по которым было возбуждено 31 уголовное дело.

— Прежде всего анализ результатов работы свидетельствует о том, что существенное количество коррупционных нарушений совершается в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, — рассказал начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере противодействия коррупции прокуратуры Свердловской области Владимир Курочкин. — Также неблагоприятная ситуация складывается в сфере земельных правоотношений. Из года в год коррупция в этой сфере растёт. Как правило, земельные участки реализуются по заниженной стоимости в ущерб бюджету.