Дмитрий Медведев подписал постановление в защиту дольщиков

Опубликовано в №231 от 10.12.2016

МОСКВА. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Министерству строительства и ЖКХ РФ учредить «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».

Некоммерческая организация станет заниматься защитой прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, если застройщики не выполняют свои обязательства и в отношении них арбитражным судом введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве.

— Фонд будет выделять средства на достройку незавершённого жилья либо, если это по каким-то причинам нецелесообразно, выплачивать людям возмещение в случае банкротства застройщика, — сказал Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

Пополнять бюджет фонда будут сами застройщики, имеющие отношение к долевому строительству. С 1 января 2017 года они в обязательном порядке начнут платить взносы в этот фонд. Сумма отчислений будет составлять один процент от планируемой стоимости строительства многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, которую указал застройщик в проектной декларации.