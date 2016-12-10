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Главному долгострою Екатеринбурга исполнилось 30 лет

10 декабря 2016, 00:00 / Общество
Строительные работы шли в общей сложности десять лет. Закончить их так и не удалось. Фото: nashural.ru

Строительные работы шли в общей сложности десять лет. Закончить их так и не удалось. Фото: nashural.ru

  • Опубликовано в №231 от 10.12.2016 

30 лет назад, в 1986 году, в Свердловске началось возведение телебашни. Сегодня это — самый известный долгострой и самое высокое строение Екатеринбурга.

Телебашня должна была накрыть телерадиосигналом всю Свердловскую область. Башня должна была состоять из бетонного столба высотой 220 метров, шестиэтажного пристроя внизу (для телестудии, буфета и конференц-зала) и металлической антенны длиной 141 метр. На высоте 188 метров планировалось открыть ресторан с вращающимся полом.

Уральцы использовали для строительства самые современные технологии и даже ездили в Таллин набираться опыта — в столице Эстонии стоит телебашня, построенная по такому же проекту.

Земельные работы, предваряющие строительство самой башни, начались ещё в 1983 году. Тогда была зачищена территория в пойме реки Исеть, вырыт котлован и сооружено свайное поле из 2 400 свай. В декабре 1986 года началось возведение железобетонного ствола. Этим занималось Челябинское управление треста «Спецжелезобетонстрой», который строил в своё время Останкинскую, Вильнюсскую, Таллинскую, Дрезденскую и другие башни.

Для ствола применяли сверхпрочный бетон марки 400. Его заливали слоями высотой 2,5 метра. Всего было залито 88 слоёв. Бетон на рабочую площадку поднимался в клети, а дальше рабочие разво-зили его тачками. Вот как описан первый день возведения башни в газете «Вечерний Свердловск» от 1986 года: «Первый бетон, принятый на стройплощадку, у трубокладов всегда отмечается как праздник: он подводит черту под месяцами кропотливой подготовительной работы. У этого есть свои традиции. И когда в десять часов утра с завода ЖБИ имени Ленинского комсомола на стройплощадку телебашни прибыл первый самосвал, в бункер вместе с бетоном посыпались монеты — на счастье, на строительную удачу».

По проекту возведение ствола должно было завершиться 1 октября 1988 года, но строители задержались на год — сказалась нехватка денег. А в 1993 году все работы на объекте и вовсе остановились «в связи с прекращением финансирования». К этому моменту высота телебашни составляла 220,4 метра.

Общая сметная стоимость строительства башни оценивалась в 9 922 100 рублей. Срок окупаемости проекта должен был составить 27 лет. По некоторым данным, за 15 лет на стройку было выделено десять миллионов рублей, но освоено из них всего три миллиона — остальные средства пошли на другие объекты.

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