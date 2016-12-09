Два журналиста "ОГ" удостоились профессиональных наград

Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №231 от 10.12.2016

На этой неделе сразу двух журналистов «ОГ» отметили профессиональными наградами. Вчера обозреватель отдела «Общество» Алёна Хазинурова (на фото вверху) стала лауреатом областного конкурса журналистских материалов «Перо против коррупции». Публикация «Мзду тормознули» заняла второе место в номинации «Печатные СМИ». Интервью с руководителем второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Свердловской области подполковником юстиции Алексеем Шмаковым было опубликовано в номере «ОГ» от 23 июля 2016 года. Награду корреспонденту «ОГ» вручил прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.

Ещё одну награду — «Нику» за лучшую летнюю практику — в четверг получила обозреватель отдела «Земства», студентка четвёртого курса факультета журналистики УрФУ Елизавета Мурашова. К слову, это уже вторая «Ника» в копилке журналистки «ОГ».

Фото: Дарья Белоусова