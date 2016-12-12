Кабмин РФ утвердил список продуктов для детей-инвалидов с редкими заболеваниями

Опубликовано в №232 от 13.12.2016

Обновлённый список специализированных продуктов для питания детей-инвалидов на 2017 год утвердило правительство РФ. По сравнению с предыдущим список расширен.

— В перечень включены 69 специализированных продуктов (в том числе 37 отечественного производства) для диетического лечебного питания детей-инвалидов, больных орфанными заболеваниями*, — говорится в пояснительной записке к распоряжению правительства.

В 2016 году такой перечень включал 54 продукта. В основном это сухие порошки и смеси. Перечень подготовлен в соответствии с постановлением правительства от 9 апреля 2015 года № 333 «Об утверждении Правил формирования перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов».

Отметим, государственная социальная помощь детям-инвалидам с орфанными заболеваниями в виде диетического лечебного питания осуществляется за счёт средств федерального бюджета.

*Орфанными заболеваниями называют очень редкие болезни. В список таких недугов Минздравом РФ включены 215 заболеваний.