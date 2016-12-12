Средний Урал второй раз встал на защиту Ельцина

На открытие Ельцин Центра 25.11.2015 г. приехали Владимир Путин, Наина Ельцина, Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. Они отмечали честность и мужество Бориса Николаевича и уникальность экспозиции. Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Опубликовано в №232 от 13.12.2016

13 марта 1988 года в газете «Советская Россия» была опубликована статья Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». Выступление до тех пор мало кому известного преподавателя Ленинградского технологического института стало манифестом той части общества, которая была решительно настроена против происходящих в стране перемен.

Спустя почти 30 лет чем-то похожий эффект произвело выступление в Совете Федерации знаменитого режиссёра Никиты Михалкова. Его сокрушительная критика Ельцин Центра у одних вызвала горячую поддержку, у других — недоумение.

Но есть между Ниной Андреевой и Никитой Михалковым по крайней мере одно существенное различие. Если убеждённая сталинистка Нина Андреева и через двадцать восемь лет всё так же не готова поступаться принципами, то Никита Михалков прошёл извилистый путь от доверенного лица Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 года до разоблачителя «разрушительной» деятельности центра его имени. Выступи с таким заявлением, к примеру, Зюганов — многолетний и последовательный критик первого президента, это, наверное, было бы не так удивительно. Тем более что критикует обладатель «Оскара» деятельность учреждения, в котором никогда не был. А если бы побывал, то узнал бы, что в экспозиции «Лабиринты истории» использованы кадры и из его фильмов, вошедших в золотой фонд российского кино. Если принимать слова Михалкова за чистую монету, то и «Утомлёнными солнцем» разрушают реальные представления людей о нашей истории?

Первый Президент России не раз награждал Никиту Михалкова, а в 1996 году предложил ему стать своим доверенным лицом. Никита Сергеевич ни разу не сказал «нет» Борису Николаевичу. Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев/Фотохроника ТАСС

Борис Ельцин — противоречивая фигура, но никто не будет отрицать, что время Ельцина — это важная страница в жизни страны. Ельцин Центр за год с небольшим стал действительно центром культурной и общественной жизни столицы Урала, площадкой для множества важных дискуссий. Такая активность наверняка многих смущает. Но это уже претензия не к Ельцин Центру, а к тем организациям, которые, может быть, и хотели, но не смогли стать такими же популярными.

Хронология конфликта Напомним, дискуссию вокруг Ельцин Центра Никита Михалков развернул ещё в марте этого года, когда в 94-м выпуске своей авторской программы «Бесогон ТВ» весьма жёстко раскритиковал и музей, и самого первого Президента России, назвав его государственным преступником. Тогда претензии у Михалкова вызвал размах Центра, мол, слишком он большой, современный и дорогой. Особое внимание Никита Сергеевич сакцентировал на анимационном ролике Джаника Файзиева, демонстрирующем этапы развития России, который крутят перед входом в музей. По его мнению, исторические события и личности в нём показаны неверно. — Около двух тысяч человек приходят в музей ежедневно. И им показывают, что всё, что было в русской истории — мразь и мерзость, рабство и кровь, зависимость и страх, за исключением одного правителя, — рассуждал Михалков. Тогда руководство Президентского центра сознательно оставило высказывания режиссёра без комментариев. Однако Михалков не успокоился и в конце прошлой недели в ходе слушаний «О реализации стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: региональный аспект» в Совете Федерации он вновь обрушился с критикой на Ельцин Центр. — В Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходят инъекции разрушения национального самосознания. Невозможно не видеть, что там на высочайшем технологическом уровне происходит мощнейшая программа, которая практически разрушает реальные представления людей о том, что такое история нашей страны. Это вопрос национальной безопасности, потому что каждый день сотни детей и молодых людей приходят туда. Они получают этот яд. Они его получают каждый день, — заявил режиссёр и уточнил, что центр нуждается в корректировке программы. На этот раз не смогла смолчать даже вдова первого Президента РФ Наина Ельцина. — Я глубоко возмущена этими заявлениями Михалкова. Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого Президента России, не стесняясь выдёргивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны. При этом он ни разу не был в Ельцин Центре! Это же в голове не укладывается. Как можно критиковать то, что не видел?! — говорится в заявлении вдовы первого президента, опубликованном на сайте Центра. — Я помню, как Никита Михалков был доверенным лицом Бориса Николаевича на выборах 1996 года и тогда совсем иначе оценивал реформы 90-х и вклад «команды Ельцина» в строительство новой России. Если честно, то мне очень горько писать эти слова. Я и представить не могла, что через 20 лет он с лёгкостью отречётся от того, что говорил и делал. В ответ на открытое письмо Наины Иосифовны Михалков написал своё, в котором попытался оправдаться и сгладить конфликт. — Я никогда не говорил о том, что Борис Николаевич недостоин музея, — пояснил режиссёр. — Я против того, чтобы за именем Ельцина, за его спиной в Ельцин Центре шла планомерная работа, медленно и аккуратно разрушающая историческое самосознание детей и молодёжи, приходящих туда. Губернатор региона Евгений Куйвашев, в свою очередь, пригласил режиссёра в Ельцин Центр и пообещал лично провести для него экскурсию по этому месту. — Борис Николаевич управлял страной в сложное время, ему приходилось принимать непростые решения, но как настоящий уралец Ельцин эту ношу вынес. Я горжусь, что принимал участие в создании центра его имени. Это место любят многие свердловчане, посмотреть на него приезжают даже из Австралии. А вы из Москвы никак не доедете. Жду в гости! — написал Куйвашев в Instagram.

Как уральцы первый раз заступились за Ельцина Василий ВОХМИН, из очерка «Революция на фоне очередей». Определить зарождение российской бури конца 80-х — начала 90-х довольно просто. Дата вполне конкретная — 21 октября 1987 года. День, когда кандидат в члены политбюро, первый секретарь московского горкома партии Борис Ельцин выступил на пленуме ЦК КПСС с критической речью, сломав все каноны проведения подобных мероприятий. 14 ноября 1987 года. На площади 1905 года в Свердловске — человек триста. Ораторы, один за другим, выражают возмущение тем, как несправедливо, по их мнению, поступили с нашим земляком. Никто ещё не знает, о чём говорил Ельцин на пленуме ЦК, но всем известно, что он больше не руководит Москвой, что на пленуме МГК столичная номенклатура размазала его по стенке. Стоит необычный для середины ноября 20-градусный мороз. Но никто с площади не уходит. Эмоциональные речи заглушают громкоговорители милицейских машин. Из них несутся беспрестанные предупреждения — быть осторожными и не выходить на проезжую часть. Кто-то из участников митинга призывает высказать свои требования городским властям. Часть толпы стремительно пересекает трамвайные пути. В здание горсовета их не пускают. Зато вокруг бузотёров тут же появляется милицейское оцепление. В следующий уик-энд, 22 ноября, температура почти плюсовая. Место предыдущего митинга огорожено — это теперь стройплощадка новогоднего городка. Люди плотной стеной стоят вдоль здания горсовета, толпятся в сквере у Пассажа. Две или даже три тысячи человек. Ждут речей смельчаков? Выхода представителей власти? Нет ни тех, ни других. Народ безмолвствует. Что же произошло за неделю? Несколько лет спустя, уже во время президентства Б.Н. Ельцина, в руки одного из журналистов попал (и в газете «На смену!» был опубликован) любопытный материал. Это составленный компетентными органами перечень наиболее активных участников первого митинга. Фамилии — и напротив каждой пометки о проделанной работе, о том, что данное лицо обещало впредь не выступать. В стране уже дуют демократические ветры, уже все зачитываются номерами «Огонька» и толстых журналов, уже выходит программа «Взгляд». Но как же силён страх!