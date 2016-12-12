Свердловская элита отметила День Конституции в Ельцин Центре

Ельцин Центр уже не первый год становится точкой притяжения в День Конституции. В прошлом году там прошёл гражданский форум, участие в котором также принял губернатор области. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №232 от 13.12.2016

Вчера, 12 декабря, Ельцин Центр стал главной площадкой празднования Дня Конституции. В президентском центре собралась вся политическая и общественная элита Свердловской области.

Первым в Ельцин Центре появился депутат Госдумы, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. В общении с журналистами он рассказал, что прекрасно помнит, как 23 года назад принимался главный закон страны.

— Я тогда работал в министерстве юстиции, и для нас это был, конечно, замечательный праздник. Тогда Бориса Николаевича обвиняли, что он делает документ под себя. Однако за это время Конституция зарекомендовала себя как универсальный документ: в ней нет таких вещей, которые нужно постоянно править и изменять. Нам повезло с теми людьми, кто готовил текст. В этом смысле, конечно, особая благодарность уральской юридической школе, — рассказал Крашенинников.

В это время у гардероба Ельцин Центра уже выстроилась длинная очередь из сенаторов, депутатов Госдумы, представителей областного Заксобрания и кабмина, мэров, представителей дипкорпуса, почётных граждан, членов общественных и религиозных организаций. Главной темой обсуждения в очереди, естественно, стали высказывания Никиты Михалкова о президентском центре. Судя по разговорам, сторонников среди собравшихся у него не было. Перед самым началом торжественной церемонии в здании появились глава региона Евгений Куйвашев и председатель свердловского парламента Людмила Бабушкина. Буквально на ходу губернатор на телекамеры ещё раз пригласил режиссёра лично посетить Ельцин Центр и не делать поспешных выводов.

Выступая перед гостями, Евгений Куйвашев назвал Конституцию «реально действующим законом» и выразил уверенность, что, опираясь на неё, «мы сумеем претворить в жизнь наши масштабные планы, дать новый импульс развитию Свердловской области».

После этого губернатор вручил награду Президента РФ — Орден Почёта — коммерческому директору УГМК-Холдинга Игорю Кудряшкину. Почётной грамотой Президента РФ был награждён водитель-испытатель «УВЗ» Игорь Пушкарёв, благодарностью Президента РФ — слесарь-электромонтажник «УВЗ» Алексей Баринов. Также глава региона наградил знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени генерального директора Группы Синара Михаила Ходоровского.

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