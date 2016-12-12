Сюжет
Письмо Деду Морозу
Пожалуй, каждый из нас в детстве писал письма Деду Морозу — ровно до тех пор, пока в него верил. За 25 дней до Нового года мы предлагаем вновь поверить в чудо и запускаем рубрику «Письмо Деду Морозу». А что бы вы попросили у доброго волшебника?
менее минуты назад
Свердловская элита отметила День Конституции в Ельцин Центре
Вчера, 12 декабря, Ельцин Центр стал главной площадкой празднования Дня Конституции. В президентском центре собралась вся политическая и общественная элита Свердловской области.
3 минуты назад
Средний Урал второй раз встал на защиту Ельцина
Высказывания Никиты Михалкова вызвали недоумение у свердловчан
15 минут назад
«Фиксики» покорили США
Американцы взяли на вооружение метод, которым уральцы пользуются уже три года
21 минуту назад
Новая экспозиция о маршале Жукове
В минувшую субботу в Екатеринбурге к Дню Героев Отечества в военно-историческом музее Дома офицеров Центрального военного округа открылись семь новых экспозиций и одна из них посвящена маршалу Жукову
21 минуту назад
«У нас с мужем было 28 квадратных метров, а у губернатора ещё меньше»
12 декабря, в Екатеринбурге торжественно приняли новостройку, где для льготников предназначено 145 квартир — 105 из них уже получили сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 37 — будут переданы ветеранам боевых действий и инвалидам, три квартиры — бывшим военным.
27 минут назад
Один лауреат стал поп-звездой, другой – губернатором
В воскресенье, 11 декабря, исполнилось 45 лет с первого концерта областного молодёжного телевизионного конкурса песни «Юность комсомольская моя», который был необычайно популярен на Среднем Урале в советское время.
28 минут назад
Дорогой Дед Мороз, пишет тебе Владимир РЫЖКИН*.
Хочется, чтобы у нас была постоянная возможность рассказывать о скандинавской ходьбе
37 минут назад
Кабмин РФ утвердил список продуктов для детей-инвалидов с редкими заболеваниями
Обновлённый список специализированных продуктов для питания детей-инвалидов на 2017 год утвердило правительство РФ. По сравнению с предыдущим список расширен
час назад
«Юность комсомольская моя» отмечает 45-летин
Исполнилось 45 лет с первого концерта областного молодёжного телевизионного конкурса песни «Юность комсомольская моя».
10 декабря 2016
Главному долгострою Екатеринбурга исполнилось 30 лет
30 лет назад, в 1986 году, в Свердловске началось возведение телебашни. Сегодня это — самый известный долгострой и самое высокое строение Екатеринбурга.