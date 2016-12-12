Дорогой Дед Мороз, пишет тебе Владимир РЫЖКИН*.

12 декабря 2016, 18:33 / Общество
  • Опубликовано в №232 от 13.12.2016 
  • В этом году мы совершили серьёзный прорыв в плане популяризации северной (скандинавской) ходьбы.
  • Нас поддержала администрация Екатеринбурга — уже принято решение о создании зон для северной ходьбы в четырёх парках города. Также в этом году центр переподготовки медиков «Медицина и качество» выпустил первую группу инструкторов по северной ходьбе, а кафедра физиотерапии УГМУ — 12 врачей — специалистов в этом же направлении.
  • Дед Мороз, помоги донести до людей, что северная ходьба — это вид спорта для всех возрастов, а не только для пенсионеров. Хочется, чтобы у нас была постоянная возможность рассказывать о скандинавской ходьбе, например, в телепередаче, выходящей в эфир один-два раза в неделю.
  • И пусть в новом году у меня будет побольше времени, чтобы продолжить работу над книгой про пользу северной ходьбы.
  • И почему, Дедушка Мороз, ты всё ещё ходишь с одной «палкой»? Начинай вместе с нами ходить с двумя.

* Владимир Михайлович Рыжкин — главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по физиотерапии и реабилитации.

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