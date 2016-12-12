Евгения Шардакова и Дмитрий Попов ждали свою квартиру 10 лет. Совсем скоро они въедут в неё со своей годовалой дочкой Олесей. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №232 от 13.12.2016

12 декабря, в Екатеринбурге торжественно приняли новостройку, где для льготников предназначено 145 квартир — 105 из них уже получили сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 37 — будут переданы ветеранам боевых действий и инвалидам, три квартиры — бывшим военным.

Фото: Павел Ворожцов

Новый дом расположен на улице Суходольской в микрорайоне Широкая Речка. Он — часть жилого комплекса «Смородина» и был построен Атомстройкомплексом за 11 месяцев. Во время торжественной церемонии символический ключ от дома губернатор Евгений Куйвашев вручил Кристине Новосёловой. Девушка родилась в Екатеринбурге, в детстве жила с бабушкой, последние годы — с тётей. Собственной семьи у неё пока нет. Кристина учится в консерватории на третьем курсе по классу домры.

— Сегодня очень значимый день для всех нас. Я благодарю губернатора и строителей дома — всех, кто сделал нас намного счастливее, — сказала Кристина и показала главе региона своё новое жильё.

Квартира полностью готова для проживания: стены оклеены обоями под покраску, на полу — ламинат, имеются межкомнатные двери, вся сантехника, плита для приготовления пищи. В благодарность за гостеприимство Евгений Куйвашев подарил молодой хозяйке чайный сервиз.

— Мы с Евгением Владимировичем вспоминали наше первое жильё: у нас с мужем было 28 квадратных метров, а у губернатора ещё меньше. Здесь — 36 «квадратов» сразу, — рассказала Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, добавив, что государство обязано предоставлять сиротам жильё площадью не менее 27 квадратных метров.

— Работа по обеспечению жильём детей-сирот в Свердловской области ведётся последовательно. Ежегодно на это выделяется от 800 миллионов до 1 миллиарда рублей. И мы будем делать это как 2017-м, так и в 2018 годах. За последние четыре года жильё получили около 4 тысяч детей сирот. Но надо сказать честно — очередь не уменьшается, постоянно идёт её пополнение, но так или иначе мы набрали очень хорошие темпы по предоставлению жилья детям-сиротам, будем их поддерживать, — сказал Евгений Куйвашев.

С начала 2016 года в Свердловской области более 500 детей-сирот получили ключи от новых квартир, подписав договоры социального найма и договоры найма специализированных жилых помещений. Планируется, что до конца текущего года детям-сиротам будут переданы квартиры в Полевском, Ревде, Сухом Логе, Каменске-Уральском, Тугулыме, Верхотурье, Горноуральском городском округе и Слободо-Туринском муниципальном округе.

— Сейчас в очереди на получение жилья остаются более 2 тысяч 600 человек, но только до конца этого года мы сдаём ещё 180 квартир, и у нас есть хороший задел на первую половину будущего года. Каждый год в очереди добавляется примерно по 700 человек, а сдаётся от 800 до 900 квартир. Конечно, нам строить и строить, но не нужно слишком давить на власть в этом вопросе, иначе я боюсь, что с ней будут бороться, как в большинстве регионов России — не давать до последнего статус детям-сиротам, — отметила омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

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