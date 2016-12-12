Новая экспозиция о маршале Жукове

Рабочий кабинет командующего войсками УрВО. Фото: odo-ural.com

Опубликовано в №232 от 13.12.2016

В минувшую субботу в Екатеринбурге к Дню Героев Отечества в военно-историческом музее Дома офицеров Центрального военного округа открылись семь новых экспозиций и одна из них посвящена маршалу Жукову. Её подготовили к 120-летию со дня рождения Маршала Победы.

Здесь собраны довольно любопытные экспонаты. Например, настоящий рабочий стол командующего с 1948 по 1953 год войсками Уральского военного округа

(УрВО) Жукова. Он покрыт синим сукном по моде того времени, на нём стоят рабочие телефоны, письменный прибор и даже стакан в подстаканнике для чая. Всё подлинное, бережно хранимое в штабе округа.

Очень много фотографий: Жуков в войсках во время войны и в мирной жизни, на охоте и на рыбалке, на встречах с избирателями, вместе с писателем Бажовым — они были очень дружны. Есть редкие, которые даже председатель Фонда памяти Жукова Анатолий Войтенконе видел. Например, маршал в солдатской столовой придирчиво осматривает немудрёную солдатскую посуду.

Особый интерес у посетителей наверняка вызовут награды Жукова. Здесь, конечно же, копии, но очень точные. Орденов и медалей у него более 60, включая зарубежные. И ведь что интересно — в этой экспозиции представлены многие иностранные награды маршала благодаря одному из екатеринбургских коллекционеров. Часть экспонатов предоставлена семьёй и сослуживцами маршала.

Есть здесь и подлинное депутатское удостоверение Жукова. Уральцы ведь дважды его выбирали в Верховный Совет СССР. Второе удостоверение хранится в небольшой экспозиции в Зелёной Роще, где находится резиденция командующего

войсками округа. И ещё хотелось бы сказать об одном редком экспонате — это искусно инкрустированное охотничье ружьё фирмы… «Меркель»! Вот ведь ирония истории…

Ружьё Жукова со сменным стволом фирмы «Меркель». Фото: неизвестный фотограф