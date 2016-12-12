Один лауреат стал поп-звездой, другой – губернатором

Выступает лауреат 1979 года ВИА «Краски». Слева — нынешний губернатор Пермского края, а тогда работник комбината «Ураласбест» Виктор Басаргин. Фото: Из личного архива Виктора Басаргина

Опубликовано в №232 от 13.12.2016

В воскресенье, 11 декабря, исполнилось 45 лет с первого концерта областного молодёжного телевизионного конкурса песни «Юность комсомольская моя», который был необычайно популярен на Среднем Урале в советское время. В разные годы лауреатами конкурса становились народный артист России Александр Малинин, заслуженный артист Валерий Топорков, а также… нынешний губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

— В 1971 году в Свердловск приехала молодёжная редакция Центрального телевидения с конкурсом «Алло, мы ищем таланты!». Конкурс был всесоюзный, немногие наши ребята смогли в нём поучаствовать. Но я тогда подумал: а почему бы и нам в области не сделать подобный телевизионный песенный конкурс? — рассказывает Герман Беленький, автор и режиссёр конкурса «Юность комсомольская моя», в то время работавший на Свердловском телевидении. — Пошёл в обком комсомола — поддержали.

11 декабря 1971 года на самый первый отборочный тур в Североуральске съехались молодые исполнители и коллективы из Свердловска и шести городов севера области: Карпинска, Серова, Североуральска, Качканара, Краснотурьинска, Волчанска. Известное нам название тогда не успели придумать, поэтому конкурс назывался иначе — «Первый областной телевизионный конкурс советской песни». Целиком тот концерт не снимали — перегнать всю необходимую для этого технику не было возможности. А вот первый финал, который состоялся 26 апреля 1972 года в Нижнем Тагиле, смогли увидеть зрители во всех городах области. Остальные ежегодные финалы конкурса всегда проходили в Свердловске.

Бессменным председателем жюри была Александра Пахмутова. «Когда ребята получали из её рук диплом — для них это был праздник, — вспоминает Герман Беленький. — Она была строга и очень серьёзно относилась особенно к исполнению своих песен». Фото: Неизвестный фотограф

«Мы были вне зоны риска»

Организаторы конкурса «Юность комсомольская моя» (Свердловское телевидение, обком комсомола и областное управление культуры) сами не ожидали, что конкурс станет столь популярным. Когда шёл эфир по телевизору, улицы в городах пустели — все переживали за своих. В концертном зале тоже не было свободных мест.

— А однажды мы с финалистами выезжали с концертом в Верхнюю Салду. Приезжаем на автобусе, выходим, а площадь перед Дворцом культуры вся заполнена народом, оркестр играет. Я подумал, что праздник в городе какой-то, а оказалось, что это наших ребят так встречают, — рассказывает Герман Беленький.

Валентина Толкунова поздравляет конкурс "Юность комсомольская моя" с 25-летием

Все исполнители, которых показали по телевизору, сразу же приобретали любовь и известность в своих городах. Лауреат конкурса 1979 года в составе асбестовского ВИА «Краски», а ныне губернатор Пермского края Виктор Басаргин в разговоре с «ОГ» вспоминает:

— Для меня это было хобби, я понимал, что никогда не стану профессионально заниматься музыкой. Но музыка увлекала. Быть музыкальной элитой в городе и стремиться к совершенству, чтобы участвовать в конкурсе — это было престижно. Конкурс был рубежом, который подводил итоги твоей работы за год. А самое главное — как сейчас говорят, мы были вне зоны риска. Мы были заняты и увлечены.

Для многих других участников «Юность» стала первой важной ступенькой в музыкальной карьере.

— Это была путёвка в жизнь, не меньше, — рассказал «ОГ» Валерий Топорков, первый лауреат конкурса «Юность комсомольская моя», заслуженный артист РФ. — Я с детства мечтал стать артистом, ещё когда босоногий в деревне бегал (родился певец в селе Грязновском Богдановичского района. — Прим. «ОГ».). Участвовал в самодеятельности, и когда в армии служил, и когда на заводе работал. Как узнал про конкурс, понял, что нужно самому что-то делать — пошёл и написал заявление на участие — и меня пригласили.

Участие в конкурсе помогло найти свой путь и Николаю Капленко, заслуженному артисту России, солисту Свердловского театра музыкальной комедии.

— Во время выступления меня заметил дирижёр оркестра милиции, пригласил выступать вместе с ними. И на протяжении многих лет я выступал в этом оркестре, — говорит Николай Николаевич.

Герман Беленький до сих пор хранит афишу первого концерта «Юности…». Фото: Александр Зайцев

Парни плакали, но стригли волосы

Во время подготовки к конкурсу или записи эфира случалось немало забавного. например, однажды не хватило призов, и организаторы поехали по домам работников обкома комсомола и Свердловского телевидения — собирать то, что можно подарить.

— Ко мне тоже приехали, — говорит Герман Беленький. — Смотрят — хорошая ваза стоит — подойдёт! А вообще, тогда модно было дарить поделки из уральского камня, а когда появился фарфоровый завод в Богдановиче — сервизы.

Перед выходом на сцену все исполнители должны были обязательно надеть комсомольский значок, даже девушки в длинных вечерних платьях, что не всегда смотрелось удачно. У юношей — другая проблема. Тогда была невероятно популярна группа «Битлз», и мальчики отращивали волосы, но выходить с такой причёской на сцену категорически запрещалось. По-этому организовали передвижную парикмахерскую — парни плакали, но стригли волосы… А позже научились закалывать.

Выступление ансамбля "Элегия" из Среднеуральска на 25-летии конкурса "Юность комсомольская моя"

Перед выходом на сцену или уже перед зрителями тоже случались казусы.

— Помню, как простая игра слов стала почти анекдотом, — вспоминает Виктор Басаргин. — Конкурс затянулся за полночь. Наш ансамбль попросили исполнить две песни, чтобы жюри успели подвести итоги. Но потом ведущий Валентин Василевский подходит к нам и говорит: «Будете исполнять одну песню, а не две. Какую?» «Кто тебе сказал», — ответил я. — «Беленький сказал. Так какую?» — снова переспросил Валентин. — «Кто тебе сказал». Тут уже было весело всем.

Интересная история произошла и с Валерием Топорковым.

— Я исполнял песню «Но пасаран» композитора Вадима Бибергана (кстати, выпускника екатеринбургской гимназии № 37. — Прим. «ОГ».), — рассказывает Валерий Петрович. — В песне поётся о подвиге Рубена Ибаррури — сына Долорес Ибаррури, известной испанской участницы коммунистического движения (в Екатеринбурге есть улица, носящая её имя. — Прим. «ОГ».). Рубен по собственному желанию воевал под Сталинградом и пал смертью храбрых. Обстановка в зале была очень торжественная, и вдруг мне в глаз залетела мушка. Из-за этого у меня потекла слеза, что было зафиксировано крупным планом телекамерами. Кто-то из москвичей, кто был тогда в жюри, сказал: «Какой молодец, так в образ вошёл!»

Токарь из Нижнего Тагила Ольга Седова на 25-летии конкурса "Юность комсомольская моя"

Продолжение следует

В 1991 году конкурс «Юность комсомольская моя» прошёл в последний раз. Правда, в 1996 году случилась кратковременная «реставрация» — в честь 25-летия конкурса состоялся концерт лауреатов разных лет и артистов, входивших в состав жюри. Фрагменты этого концерта можно найти в Интернете.

А в 2002 году по инициативе Германа Беленького и при поддержке аппарата полпреда Президента РФ в УрФО по-явился конкурс «Песня не знает границ». Участвуют в нём молодые исполнители уже со всего Уральского федерального округа, но его можно смело назвать продолжением «Юности…».