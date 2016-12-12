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«Фиксики» покорили США

12 декабря 2016, 18:47 / Общество
В Екатеринбурге запись на бесплатные занятия с использованием серий из «Фиксиков» закрывается очень быстро — так много желающих изучать науку. Фото: youtube.com

В Екатеринбурге запись на бесплатные занятия с использованием серий из «Фиксиков» закрывается очень быстро — так много желающих изучать науку. Фото: youtube.com

  • Опубликовано в №232 от 13.12.2016 

Популярный российский мультсериал о законах физики и химии включили в американскую образовательную программу. 104 серии «Фиксиков» будут смотреть школьники США до 5 класса — как цифровое содержание Discovery Education. В Екатеринбурге этот мультфильм уже третий год используют в образовании детей младшего школьного возраста — на специальных бесплатных занятиях.

Американские педагоги признали «Фиксиков» полезным и поучительным сериалом, поскольку он знакомит детей с устройством и принципами работы разных приборов. Мультсериал, появившийся в России 10 лет назад, официально включили в программу Discovery Education, которую используют более 30 миллионов учеников. То, что «Фиксики» — отличный способ научить ребёнка разбираться в технике, в Екатеринбурге знают уже давно. В уральской столице действует образовательный проект «ФИКСИруй опыт» — на базе Информационного центра по атомной энергии «Росатома». Здесь решили не изобретать велосипед, а использовать в научно-популярных занятиях серии «Фиксиков».

— Для детей младшего возраста очень важна визуализация, — объясняет директор Информационного центра по атомной энергетике (ИЦАЭ) Елена Николаева. — В мультфильме доходчиво, на понятном языке объясняются вещи, которые порой непонятны даже взрослым. А главное, задаётся вопрос, который мучает всех детей на свете: «Почему?».

Используют мультипликационный сериал педагоги в Екатеринбурге на вполне законных основаниях — есть все документы о некоммерческих целях его просмотра. А недавно право использования мультиков снова продлили. Дело в том, что занятия с «Фиксиками» у юных екатеринбуржцев стали пользоваться большой популярностью.

Равнодушных к «Фиксикам» нет ни среди детей, ни среди взрослых. Фото: youtube.com

— Вначале мы проводили одно занятие в субботу, — рассказывает «ОГ» сотрудница ИЦАЭ Анна Корчемкина. — Но потом желающих проводить опыты, как в любимом мультике, стало так много, что нам пришлось открыть и вторую, и третью группы.

На мультяшные уроки дети приходят непременно со взрослыми — и не потому, что те тоже любят «Фиксиков». Хотя это правда. Просто задания детям самостоятельно не выполнить — требуется и опыт, и умения, которыми они пока не обладают. Практическая часть урока следует сразу за развлекательно-познавательной — после просмотра очередной тематической серии. Причём всё это оказалось таким увлекательным, что родители сами вызываются проявить себя в качестве преподавателей.

— Это было несложно — сначала все смотрели мультик, потом надо было провести викторину, а после поэкспериментировать, — делится с «ОГ» Екатерина Овечкина, она с сыном Ваней посещает «ФИКСИруй опыт» второй год. — Вся теория подаётся в «Фиксиках» — громко, весело и увлекательно. А опыты дают «пощупать» понятия руками. Я провела занятие про зеркала — мы расставляли их и смотрели, как и что в них отражается. А потом соорудили поделку из зеркал и коробок — перископ.

Опытные педагоги говорят, что только просмотр мультфильма не даёт так уж много для образования ребёнка. Если увлекательно поданную теорию не подкрепить лично проведёнными экспериментами — толка будет мало.

— Важно, чтобы на занятиях полученную в мульт-фильме информацию подкрепляли практической работой, — считает завуч школы № 69 Екатеринбурга, педагог начальных классов Екатерина Белоцерковская. — Мультик может служить мотивацией к изучению предмета, но не источником знаний. Сам по себе фильм не способен помочь сделать вывод, необходимый ребёнку в ситуации поиска ответа на какой-то важный вопрос.

— «Фиксики» создают мотивацию для получения знаний, — добавляет Надежда Крапивина, учитель химии школы № 4 Сухого Лога. — Если педагог ставит детям цель при просмотре, то мультики выполнят свою обучающую функцию.

Так что американцы должны учесть, что теорию, поданную в «Фиксиках», всё-таки лучше закрепить практикой и опытами. Тогда знания точно зафиксируются.

Занятие по строительству мостов. Фото: vk.com  

Законы физики лучше всего изучать на практике. Фото: vk.com  

 

Обычно на уроки родители приводят не одного, а несколько детей. Фото: vk.com

Мало посмотреть мультфильм - надо в деле использовать знания, полученные при просмотре. Фото: vk.com  

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