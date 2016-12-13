В Сысерти провели охоту на фазанов

Охота на фазана всегда считалась аристократической. Фото: mindblowingpicture.com

Опубликовано в №233 от 14.12.2016

Правило разводить животных специально, а затем отпускать в леса и только после этого охотиться на них, дошло и до Среднего Урала. Из 130 выпущенных на волю фазанов охотники смогли добыть лишь 30.

— В Европе такая охотничья стратегия давно стала традицией. Так уже несколько лет поступают в Подмосковье, Ярославской области, в южных регионах, а теперь подобным образом будем делать и мы, — поясняет «ОГ» руководитель Дамского охотничьего клуба в Екатеринбурге Наталья Иванина.

Фазан с незапамятных времён считается у охотников желаемой добычей и птицей королей — за яркое оперение и нежное нежирное сочное мясо. «Охота на фазанов» — чувствуете, как звучит? По-царски. Вообще-то прежде соревнования для охотников в Свердловской области организовывали лишь по испытанию собак. Кубок Урала по охоте на фазана — первое из местных состязаний непосредственно для охотников. Местом для его проведения выбрали окрестности посёлка Токарево, что под Сысертью: поблизости как раз находится ферма по разведению фазанов. А птицы для соревнований требовалось много.

— Дичь выпустили в поле за шесть часов до мероприятия, — рассказывает Наталья Иванина. — За это время фазаны успели и окопаться в снегу, и попрятаться среди кустарника и деревьев так, что найти их было затруднительно даже для хороших бывалых собак.

С собаками удалось добыть 15 птиц. При том, что для всех собак это была первая фазанья охота — у нас, на Среднем Урале, фазаны в дикой природе не живут. Хотя и считается, что климат для них вполне пригоден, но кормовой базы недостаточно. Царские птицы питаются семенами, ягодами и зелёными частями растений. Под уральскими снегами зимой еду откапывать им трудно.

Без собак, загонным способом, охотники добыли ещё 15 птиц. По правилам, палить в птицу можно было лишь тогда, когда она взлетит. Кому-то удалось подстрелить сразу несколько пернатых, а кто-то и вовсе ушёл без добычи.

Всего в Первом уральском Кубке приняли участие 30 человек — не только из Свердловской области, но и из Перми, Челябинска.

— Следующий Кубок проведём летом, — добавляет Наталья Иванина. — Надеюсь, получится интересней: можно будет встать в лесу палаточным лагерем и на каждый этап состязаний выделить целый день.