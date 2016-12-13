Особенности белоярской рыбалки

Фото: Тимур Музафаров

Опубликовано в №233 от 14.12.2016

Летняя рыбалка во время зимы — не экзотика, а привычное явление для Белоярского водохранилища. Здесь, в районе Белоярской атомной станции, вода не замерзает даже в лютые морозы.

По словам местных рыбаков, есть три достаточно известных места для летней рыбалки в холода: участок от плотины вниз по течению реки Пышмы и два водосбросных канала с третьего и четвёртого энергоблоков БАЭС. Технология производства электроэнергии на атомных станциях предполагает использование для охлаждения конденсаторов турбин воды из прилегающих водоёмов. В сбросные каналы как раз и поступает вода после её использования в технологическом процессе. Так что зимой температура воды в сбросных каналах в среднем — 20 градусов. И как отмечают местные рыболовы, среди которых много работников БАЭС, вода здесь достаточно чистая.

Обилие рыбы в местных водах для азартных рыбаков — лучшая приманка. А водятся здесь карп, окунь, судак, лещ и много ещё кто. Местные рыбаки хвастаются не только впечатляющими размерами пойманных карпов, но и тем, что порой им попадаются редкие голые карпы. Поймать всю эту красоту можно как на летнюю, так и на зимнюю удочку.

— Многое зависит от оснащения рыбака, для зимней рыбалки его требуется много: это и палатка, и ледоруб, и обогреватель, и санки, и машина, чтобы всё добро с собой везти. У любителей летней рыбалки всё намного проще и дешевле, в этом, как мне кажется, и кроется одна из причин, почему люди зимой хотят поймать рыбку по-летнему. Я пару лет назад тоже пробовал таким образом рыбу ловить. Но мне не понравилось: и кольца у удочки обмерзают, и катушка. Я зимнюю рыбалку больше люблю: прогреешь палатку и сидишь в тепле, — отмечает рыбак Тимур Музафаров.

Но если для одних тёплая вода — в радость, для других — проблема. Из-за температуры воды Белоярское водохранилище в рейтинге МЧС — одно из самых опасных, именно здесь люди часто уходят под воду. С пуском четвёртого энергоблока ситуация для рыбаков только обострилась. Как сообщает официальный сайт города Заречного со ссылкой на директора МКУ ГО Заречный «Центр спасения» Сергея Хрущёва, «Во время патрулирования регулярно обнаруживаются так называемые блуждающие майны — хаотично возникающие участки льда, подмытые снизу тёплыми течениями. Пройти по такому месту — значит, гарантированно оказаться в студёной купели, поэтому зареченским спасателям приходится постоянно быть начеку даже тогда, когда, казалось бы, на водохранилище установился достаточный по толщине и прочности лёд».

— Четвёртый блок то останавливают, то запускают. Знаю, что осторожные рыбаки, чтобы быть в курсе, перед выходом на лёд звонят на телефон-автоответчик и узнают о режиме работы станции. Но есть и экстремалы, которые не только об опасности не думают, но как будто специально сидят в 10 метрах от кромки воды, — отмечает рыбак Тимур Музафаров.

Сам он предпочитает зимой рыбачить подальше от станции и делает несколько пробных лунок, чтобы определить толщину льда: желательно, чтобы она была около 10 сантиметров.