Спортсмены... с удочкой

Виталий Медведев с тем самым «победным» хорватским карпом. Фото: неизвестный фотограф

Опубликовано в №233 от 14.12.2016

10–11 декабря на Аятском водохранилище, недалеко от Невьянска, состоялся чемпионат Свердловской области по зимней рыбалке, а на выходные запланирован областной Кубок по ловле на блесну со льда. Победители соревнований в январе будут защищать честь Свердловской области на чемпионате России. О турнирах, а также об особенностях зимней рыбалки мы поговорили с руководителем Федерации рыболовного спорта Свердловской области, чемпионом мира и России в дисциплине рыболовного спорта «ловля карпа»Виталием МЕДВЕДЕВЫМ.

— Виталий Львович, что заставляет рыбаков сидеть у лунки, когда ветрено, морозно, валенки ко льду примерзают? Есть ли у зимней рыбалки какие-то преимущества перед летней?

— С точки зрения клёва преимуществ нет. Просто те, кто «болен» рыбной ловлей, проводят свободное время на водоёмах и летом, и зимой. Основной двигатель — не гастрономические потребности, а азарт, эмоции, которые даёт рыбалка, и, конечно, желание побыть наедине с природой.

— Порой азарт берёт верх над инстинктом самосохранения: людей со спиннингами можно увидеть и на первом льду, и на весеннем.

— Самый опасный лёд — весенний, у него пористая структура, и он может провалиться даже при полуметровой толщине. Все это знают, но увлечённым людям хочется зацепить конец сезона, а последствия, увы, бывают пагубные. Осенью рыбаки идут на неоправданный риск, так как по первому льду рыба всегда клюёт отлично. Когда лёд сковывает реку или озеро, доступ кислорода к воде прекращается, но он поступает через просверлённые лунки, и рыба стремится в эти места.

— Какая погода наиболее благоприятна для зимней рыбалки?

— Не важно, солнце или метель, главное, чтобы погода была стабильной. Рыба чувствительна к перепадам, если сегодня -2°, а завтра -20°, она, как и человек, болеет. Когда погода несколько дней подряд не меняется, рыба чувствует себя более комфортно, питается в нормальном режиме и, соответственно, реагирует на приманку.

— Расскажите о соревнованиях. По каким правилам они проводятся?

— В соревнованиях участвуют команды, в каждой из которых три спортсмена. Специфика ловли на блесну со льда в том, что не используется живая насадка. Проводками блесны вверх-вниз нужно спровоцировать рыбу на поклёвку. Акватория Аятского водохранилища достаточно большая — 28 квадратных километров. Участникам не обязательно сидеть у одной лунки. Они могут перемещаться по всей акватории с учётом некоторых ограничений: представители одной команды не должны уходить далеко друг от друга, а разным командам нельзя сближаться. Хорошо, если спортсмены не только знают рыбацкие хитрости, но и обладают физической подготовкой. Такие ребята могут пробежать километров пять по снегу до рыбного места, а слабые «бойцы» чуть-чуть пройдут, запыхаются, вынуждены остановиться и ловить там, до куда дошли. Организаторы устанавливают определённое время турнира, и важно в срок прийти на финиш. Опоздавших снимают с соревнований.

— Как определяют победителя?

— Спортивная рыбалка — не трофейная. Смысл в том, чтобы наловить как можно больше рыбы, а не поймать самую крупную. Судьи взвешивают улов и определяют сильнейших в личном и командном зачётах. Такая рыбалка очень продуктивная, спортсмен за час может выловить один–два килограмма рыбы.

— Что делают с этой рыбой?

— Иногда спортсмены забирают её себе, иногда отдают в приюты для животных. Но это зимой, когда нет возможности сохранить рыбу живой: если поднять её на лёд, она замерзает. На летних соревнованиях действует правило: поймал — отпусти. Там весь улов находится в воде в садках, рыбу взвешивают и отпускают после взвешивания на волю.

— По каким критериям выбирают водоём для соревнований?

— Соревноваться можно где угодно. Окунь, чебак, плотва водятся на Урале практически в любом водоёме. Но поскольку мы должны выбирать команду, которая поедет на чемпионат России, мы и условия подбираем подобные тем, что будут на российских стартах, ведь у каждой рыбы свои повадки, да и снасти нужно подобрать соответствующие. Отмечу, что каждую зиму в Свердловской области проходит несколько соревнований по подлёдному лову, бывают они и в Екатеринбурге.

Хитрые уральские рыбаки даже зимой находят способ рыбачить «по-летнему» — без использования ледорубов, обогревателей и палаток. Надо только знать места! Фото: неизвестный фотограф