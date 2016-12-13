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Спортсмены... с удочкой
13 декабря 2016, 16:40 / Общество
Виталий Медведев с тем самым «победным» хорватским карпом. Фото: неизвестный фотограф
- Опубликовано в №233 от 14.12.2016
10–11 декабря на Аятском водохранилище, недалеко от Невьянска, состоялся чемпионат Свердловской области по зимней рыбалке, а на выходные запланирован областной Кубок по ловле на блесну со льда. Победители соревнований в январе будут защищать честь Свердловской области на чемпионате России. О турнирах, а также об особенностях зимней рыбалки мы поговорили с руководителем Федерации рыболовного спорта Свердловской области, чемпионом мира и России в дисциплине рыболовного спорта «ловля карпа»Виталием МЕДВЕДЕВЫМ.
— Виталий Львович, что заставляет рыбаков сидеть у лунки, когда ветрено, морозно, валенки ко льду примерзают? Есть ли у зимней рыбалки какие-то преимущества перед летней?
— С точки зрения клёва преимуществ нет. Просто те, кто «болен» рыбной ловлей, проводят свободное время на водоёмах и летом, и зимой. Основной двигатель — не гастрономические потребности, а азарт, эмоции, которые даёт рыбалка, и, конечно, желание побыть наедине с природой.
— Порой азарт берёт верх над инстинктом самосохранения: людей со спиннингами можно увидеть и на первом льду, и на весеннем.
— Самый опасный лёд — весенний, у него пористая структура, и он может провалиться даже при полуметровой толщине. Все это знают, но увлечённым людям хочется зацепить конец сезона, а последствия, увы, бывают пагубные. Осенью рыбаки идут на неоправданный риск, так как по первому льду рыба всегда клюёт отлично. Когда лёд сковывает реку или озеро, доступ кислорода к воде прекращается, но он поступает через просверлённые лунки, и рыба стремится в эти места.
— Какая погода наиболее благоприятна для зимней рыбалки?
— Не важно, солнце или метель, главное, чтобы погода была стабильной. Рыба чувствительна к перепадам, если сегодня -2°, а завтра -20°, она, как и человек, болеет. Когда погода несколько дней подряд не меняется, рыба чувствует себя более комфортно, питается в нормальном режиме и, соответственно, реагирует на приманку.
— Расскажите о соревнованиях. По каким правилам они проводятся?
— В соревнованиях участвуют команды, в каждой из которых три спортсмена. Специфика ловли на блесну со льда в том, что не используется живая насадка. Проводками блесны вверх-вниз нужно спровоцировать рыбу на поклёвку. Акватория Аятского водохранилища достаточно большая — 28 квадратных километров. Участникам не обязательно сидеть у одной лунки. Они могут перемещаться по всей акватории с учётом некоторых ограничений: представители одной команды не должны уходить далеко друг от друга, а разным командам нельзя сближаться. Хорошо, если спортсмены не только знают рыбацкие хитрости, но и обладают физической подготовкой. Такие ребята могут пробежать километров пять по снегу до рыбного места, а слабые «бойцы» чуть-чуть пройдут, запыхаются, вынуждены остановиться и ловить там, до куда дошли. Организаторы устанавливают определённое время турнира, и важно в срок прийти на финиш. Опоздавших снимают с соревнований.
— Как определяют победителя?
— Спортивная рыбалка — не трофейная. Смысл в том, чтобы наловить как можно больше рыбы, а не поймать самую крупную. Судьи взвешивают улов и определяют сильнейших в личном и командном зачётах. Такая рыбалка очень продуктивная, спортсмен за час может выловить один–два килограмма рыбы.
— Что делают с этой рыбой?
— Иногда спортсмены забирают её себе, иногда отдают в приюты для животных. Но это зимой, когда нет возможности сохранить рыбу живой: если поднять её на лёд, она замерзает. На летних соревнованиях действует правило: поймал — отпусти. Там весь улов находится в воде в садках, рыбу взвешивают и отпускают после взвешивания на волю.
— По каким критериям выбирают водоём для соревнований?
— Соревноваться можно где угодно. Окунь, чебак, плотва водятся на Урале практически в любом водоёме. Но поскольку мы должны выбирать команду, которая поедет на чемпионат России, мы и условия подбираем подобные тем, что будут на российских стартах, ведь у каждой рыбы свои повадки, да и снасти нужно подобрать соответствующие. Отмечу, что каждую зиму в Свердловской области проходит несколько соревнований по подлёдному лову, бывают они и в Екатеринбурге.
Хитрые уральские рыбаки даже зимой находят способ рыбачить «по-летнему» — без использования ледорубов, обогревателей и палаток. Надо только знать места! Фото: неизвестный фотограф
Кстати
В этом году сборная команда России, в состав которой входит Виталий Медведев, впервые за 18 лет выступлений завоевала титул чемпиона мира по «карпфишингу» (ловле карпа). Чемпионат проходил во Франции.Главный трофей руководителя Федерации рыболовного спорта Свердловской области на сегодняшний день — карп весом 28,525 килограмма, которого он выловил в Хорватии.