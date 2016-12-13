Желанная добыча

Сибирская косуля во всей красе. Их даже ростовский заказник закупал у нас для разведения. У них-то мелкие, их даже в шутку зовут «егерский заяц». Фото: Андрей Сакулин

Опубликовано в №233 от 14.12.2016

Настал долгожданный день — едем на косулю! Нас ждут в охотхозяйстве «Лебяжье» Каменского районного общества охотников и рыболовов. Места для косули благодатные — поля, берёзовые колки, много кустарников. К тому же хозяйство граничит с «Багдадом», так называют меж собой охотники Богдановичский заказник по косуле, где её всячески холят и лелеют, да ещё и охраняют от браконьеров. А зверь ведь границ не знает, поэтому косули в этих краях густо. Но отстреливают её, конечно же, строго по лимитам.

— Ну что, ребята, с полем! — егерь Владимир Соколов, как всегда, дружелюбен и приветлив. — Сейчас документы оформим, инструктаж проведём — и в лес. Поскольку вас всего двое, я помощника пригласил. Знакомьтесь — Николай Кудряшёв. Перестрела не боимся — у нас три бумаги. Свой СКС отложите, у него магазин на 10 патронов, по правилам коллективной охоты магазин должен быть не более чем на пять патронов. Берите гладкий ствол…

Перевожу на обычный язык. Перестрел — это когда во время загона один охотник возьмёт зверя, и другому повезёт. А бумага, то есть разрешение на охоту, только на одну особь. Такое случается. Прозвучавший с соседнего номера выстрел ещё не значит, что цель поражена, а если зверь как на ладони? Иные не выдерживают и бьют. Потом много мороки с оформлением и доплатой, а то и штрафом, так что иной раз лучше уж ничего не взять, чем допустить перестрел. А у нас на бригаду из четырёх человек получалось четыре оплаченных разрешения, стреляй — не хочу! А мой прекрасный самозарядный карабин Симонова (СКС) к охоте допущен не был, поскольку у него не магазин, а так называемая коробка под десять патронов.

— Владимир Викторович, так я пять и заряжу…

— Правила охоты!

Пришлось топать на номер с обычным ружьём. Расставились, замерли, ждём. Пусто…

Косулю берут обычно загоном, хотя можно и с подхода, то есть подкравшись. Манси только так на лося и охотятся, но они известные мастера этого дела. Классический загон выглядит так. Скажем, посреди чистого поля стоит колок — небольшая берёзовая роща. Объезжаем, по-тихому читаем следы (кто умеет). Ага, вход есть, выхода нет. Тут, родимые! Расставляем номера, то есть стрелков, каждому определяется его сектор обстрела, чтобы, не дай бог, в кого-нибудь из охотников не попасть. И всё, загонщик пошёл! Желательно, с голосом или с собакой. Да ещё с учётом направления ветра. Ни один зверь по ветру не пойдёт, всегда норовят против ветра, чтобы чуять, что там впереди.

…Третий загон уже, и всё пусто. Поскольку егерь хорошо знает, где живут его подопечные, загоны у нас «слепые», то есть без предварительной разведки. Может, оттого пока и не везёт. Зверь не стоит на месте…

Пора перекусить. Подкрепившись, рассматриваем с любопытством оружие у Николая. Финская «Тикка» калибра 5,45 с магазином на пять патронов, лёгонькая, аккуратненькая. А патроны непростые! С так называемой экспансивной пулей — у неё в острие небольшое отверстие. И летит точнее, и убойная сила больше. А вот оптика-то зачем? Она хороша по малоподвижной цели. А косуля вылетает из загона на приличной скорости, не успеешь и в прицел поймать.

— Ну это просто уметь надо, — улыбается Николай.

— Он у нас лучший снайпер в районе, — добавляет Соколов.

И в последнем, четвёртом загоне, он это доказывает. На него стайка вышла, он двух и положил. И от меня метрах в 100–120 выходила, стрелял, но без толку, картечью не достать. Мелькнула в кустах белой задницей. Что ж, живи…

Остальное, думаю, широкой публике неинтересно. Как там у Киплинга? Это была «славная охота…».