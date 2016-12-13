Кто бежит быстрее — заяц или трамвай?

Опубликовано в №233 от 14.12.2016

Сам я не охотник, но мой товарищ этим делом сильно увлечён. И вот купил он новое ружьё-вертикалку, решил опробовать его на стрелковом стенде, что находится в Екатеринбурге на Большом Конном полуострове.

Проще говоря, пострелять по тарелочкам. Поехал на трамвае, ходит туда одиннадцатый номер. Дело было ранним утром, пассажиров было немного. А на последнем километре лес примыкает близко к путям. Растут там берёзки, но есть и ива, ольха — любимое заячье лакомство. Вот зверёк там, видимо, и устроил лёжку, а трамвай его спугнул, и давай он параллельно с вагоном мчаться, да так быстро! Вот ведь ситуация: и заяц рядом, и ружьё с собой, а стрелять никак нельзя. Пассажиры подбадривают гонщиков — кто вагоновожатого, кто зайца. Смеху было… Потом заяц как бы очнулся и свалил в сторону. А шансов победить в гонке у трамвая не было, у него на этом отрезке пути ограничение до 20 километров в час, а заяц в случае экстремальной ситуации может развить скорость до 60 километров в час!