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Егерь из Ревды заявился в реалити-шоу на выживание

13 декабря 2016, 17:00 / Общество
  • Опубликовано в №233 от 14.12.2016 

Ревдинский егерь Геннадий Гостевский — единственный уралец, который заявился на участие в самом жёстком реалити-шоу «Game2: Winter». Если кратко, то это онлайн-проект, в ходе которого 15 мужчин и 15 женщин проведут год жизни, точнее выживания, в глухой сибирской тайге.

Геннадий уже получил предварительное одобрение. Из России поступило более 350 заявок. Инициатором проекта стал новосибирский бизнесмен IT-сферы Андрей Пятковский. Сам процесс будут снимать 2 000 камер на 900 гектарах тайги. С работы Геннадия Гостевского на год обещали отпустить. Директор ООО «Ревдинское охотхозяйства» Анатолий Гайдуковсообщил «ОГ», что верит в своего егеря: он в лесу с пяти лет, опытный охотник и рыбак.

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