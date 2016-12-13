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Под Камышловом погиб охотник

13 декабря 2016, 17:01 / Общество
  • Опубликовано в №233 от 14.12.2016 

Сообщение о происшествии поступило в полицию 11 декабря. В дежурную часть Камышлова позвонил мужчина и рассказал, что в лесу, в пяти километрах от деревни Ерзовка, погиб человек. В этот день в охотничьи угодья приехали шестеро охотников из Екатеринбурга. У каждого было оружие с разрешительными документами и охотничьи билеты.

62-летний пенсионер развёз товарищей по секторам на уазике и вернулся к месту сбора. В тот же момент в его сторону выбежало стадо косуль, и один из участников охоты выстрелил из карабина по животным, но пуля попала в лобовое стекло, причинив водителю смертельное ранение в грудь. Стрелявший бросил оружие с пат-ронами и убежал в лес, однако потом явился в полицию. Возбуждено уголовное дело. К сожалению, такое случается почти каждый сезон.

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