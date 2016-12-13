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Прививайте своих лохматых помощников

13 декабря 2016, 17:03 / Общество
  • Опубликовано в №233 от 14.12.2016

Каждый охотник знает, что собак нужно прививать от бешенства. Заболевшие животные могут стать для людей реальной опасностью. В 2013 году в Свердловской области был один смертельный случай — женщину укусила больная собака. По статистике ВОЗ, более 35 тысяч человек в год умирает от заражения вирусом бешенства.

В региональном министерстве здравоохранения нет специальной статистики, сколько людей было покусано животными. У животных бешенство не излечивается, но человек, соблюдающий график прививок, полностью выздоравливает. И пресловутые «40 уколов» остались в прошлом. Сейчас их всего пять, и растянуты они на 90 дней.

Однако лучшее лечение болезни — это её профилактика. Как сообщила «ОГ» заместитель директора департамента ветеринарии Свердловской области — заместитель главного ветеринарного врача области Наталья Гурьева, вакцина от бешенства запасена в достаточных количествах, и на всех государственных ветеринарных станциях прививки от бешенства домашним животным ставятся бесплатно. Перед вакцинацией животного следует обязательно посоветоваться с ветеринаром, он должен его осмотреть и определить дозу препарата. В Свердловской области за 9 месяцев этого года было 64 случая заражения животных бешенством. В основном оно выявлено у диких или безнадзорных животных. Наибольшее количество больных животных зарегистрировано в Ирбитском ГО — 22 случая, по несколько случаев зафиксировано в Талицком, Каменском и Пышминском ГО. До начала октября ветеринарами области привито 63 694 собаки и более 33 тысяч кошек. Напоминаем охотникам — не забывайте прививать своих четвероногих помощников, случаи заражения именно охотничьих собак встречаются очень часто.

Совет ветеринара. Если вашу собаку на прогулке, в лесу укусило другое животное, незамедлительно обработайте рану дезпрепаратами, большим количеством воды с мылом, отвезите питомца в ветклинику на осмотр. Если собака начала вести себя необычно, срочно изолируйте питомца, свяжитесь с ветеринаром. Заметив характерные признаки бешенства у других уличных животных, собак, срочно позвоните в ветслужбу района или города.

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