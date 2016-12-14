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16 лет назад в Екатеринбург "пришли" каменные декабристы

14 декабря 2016, 00:00 / Общество
Памятник собирались установить на Сибирском тракте, но позже решили перенести его ближе к центру города — в начало улицы Декабристов. Фото: Павел Ворожцов

Памятник собирались установить на Сибирском тракте, но позже решили перенести его ближе к центру города — в начало улицы Декабристов. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №233 от 14.12.2016 

В 2000 году в Екатеринбурге на пересечении улиц 8 Марта и Декабристов открыли памятник в честь 175-летия восстания на Cенатской площади в Петербурге.

Восстание на Сенатской площади (восстание декабристов) произошло 14 (26) декабря 1825 года. Группа дворян, в том числе офицеры гвардии, попыталась совершить госпереворот и не допустить вступление на трон Николая I. Однако попытка провалилась. Затем последовал суд, который постановил: пятерых виновных казнить, ещё 120 человек сослать в Сибирь.

Одним из крупнейших городов на пути декабристов стал Екатеринбург. Здесь государственных преступников встречали с любопытством и даже проявляли неожиданное гостеприимство. Вот что писал о городе один из декабристов Матвей Муравьёв-Апостол: «Тут останавливались мы у почтмейстера, принявшего нас с особым радушием. Собралось всё семейство хозяина, и мы, отвыкшие от всех уже удобств жизни и уставшие от томительной дороги, очутились нежданно-негаданно посреди гостеприимных хозяев, осыпавших нас ласками и непритворным радушием».

Заключённых везли по Александровскому проспекту, который выходил как раз на Сибирский тракт. Именно этот проспект в 1919 году и был переименован в улицу Декабристов, а спустя ещё 80 лет там появился памятник восставшим.

Скульптор Валентина Степановна Соколова создала прототип этого памятника задолго до его открытия — надеялась, что композиция украсит город в 1985 году, к 160-летию восстания. Но перестройка, а потом и события 90-х внесли свои коррективы… Эскизы, модель и гипсовые фигуры были готовы и ждали своего часа целых 17 лет.

Три трёхметровые статуи в кандалах (обобщённые образы декабристов) разместились на постаменте авторства архитектора Юрия Сычёва. Прямые, с высоко поднятыми головами, фигуры из гранита символизируют гордых, смелых и не сломленных судьбой декабристов. На табличке у постамента выгравировано: «Посвящается славным сынам России, чей вклад в экономическое и культурное развитие Урала помнят благодарные потомки».

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