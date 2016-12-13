Юная екатеринбурженка стала «Красой России-2016»

Лада Акимова учится на первом курсе Уральского государственного горного университета на международного менеджера. Учёбу она забрасывать не собирается, но из-за нового статуса, возможно, переведётся на заочное отделение. Фото: Константин Смоленский

Опубликовано в №233 от 14.12.2016

18-летняя Лада Акимова победила на всероссийском конкурсе красавиц, финал которого состоялся 12 декабря в Москве. За звание «Краса России» она боролась ещё с 49 участницами со всей страны.

Сейчас Лада ещё в Москве, даже по телефону («ОГ удалось до неё дозвониться) её голос дрожит — она с замиранием сердца вспоминает момент, когда объявляли имя победительницы. Екатеринбурженка завоевала титулы «Краса России-2016» и «Miss Earth Russia-2016». Теперь девушка смеётся, когда рассказывает, как попала на конкурс, говорит, что это была почти случайность. Дело в том, что в Екатеринбурге Лада участвовала в городском этапе «Юной Красы России». О кастинге на этот конкурс ей рассказал коллега по работе, она решила попробовать свои силы и победила.

В Москву Лада должна была ехать как раз на «Юную Красу…» — для девушек от 16 до 18 лет. Однако 29 октября девушка отпраздновала совершеннолетие, и организаторы посчитали, что она может побороться за победу и во «взрослом» конкурсе. Поэтому Свердловскую область представляли сразу три красавицы: помимо Лады — 19-летняя Юлия Игнатова, победительница «Красы России-Екатеринбург», и 25-летняя Анастасия Суркова, ставшая лучшей в конкурсе «Краса России-Свердловская область».

— Победить мне, конечно, хотелось, я очень много для этого работала, но были и сомнения, потому что девушки все очень красивые, творческие, — говорит Лада Акимова. — При этом мы очень сильно сдружились, была тёплая атмосфера. Теперь я могу приехать почти в любой город страны — там будет кому меня встретить.

Помимо дефиле в различных нарядах всем 50 участницам предоставилась возможность проявить свои творческие способности. Лада поразила жюри прекрасным оперным вокалом, а также вместе ещё с двумя девушками исполнила песню «Миллион голосов» Полины Гагариной. Отвечали конкурсантки и на самые разные вопросы, например, Ладу спросили о том, какая стихия ей ближе — основной темой конкурса была «Стихия женской красоты». Уралочка не растерялась и ответила, что «девушка должна быть многогранной и вмещать в себя все четыре стихии — огонь, воду, землю и воздух. Она должна быть и страстной, и ласковой».

— Теперь мне надо подтянуть английский язык, потому что в 2017 году я буду представлять Россию на конкурсе «Мисс Земля», надо быть хорошо подготовленной, — добавила Лада.

Две другие уральские красавицы — Юлия Игнатова и Анастасия Суркова победили в номинациях «Мисс спорт» и «Мисс элегантность».