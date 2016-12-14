Тагильская художница слепила шоколадного Путина

Форму для кондитерской открытки Алёна делала по фотографии. Сам сувенир размером с тетрадку и весом 370 граммов отлит из бельгийского шоколада. Фото: vk.com

Опубликовано в №234 от 15.12.2016

В Нижнем Тагиле набирает популярность «политический» шоколад ручной работы. Производство рельефных шоколадных плиток с изображениями политиков освоила выпускница худграфа Нижнетагильского государственного социально-педагогического института и начинающий предприниматель Алёна Лоськова. Самые популярные — шоколадные открытки с президентом страны: к праздникам их заказывают десятками.

Кондитерским искусством Алёна увлеклась год назад. Оригинал она лепит из полимерной глины, а затем на его основе делает силиконовую форму, которую заливает натуральным шоколадом. Сначала девушка делала эксклюзивный шоколад для родных и друзей, а вскоре пошли первые заказы. Сейчас Алёне заказывают съедобные открытки к праздникам, шоколадные наборы с корпоративными логотипами, знаками зодиака и русскими народными мотивами и даже местные достопримечательности — например, сторожевую башню на Лисьей горе. Но чаще всего, по словам Алёны, в подарок покупают кондитерские изделия с изображениями мэра Нижнего Тагила Сергея Носова в виде супермена из комиксов и президента Владимира Путина с букетом цветов, который поздравляет прямо из телевизора любой праздничной репликой — её текст можно выбрать отдельно. Шоколадный портрет Путина размером 14 на 18 сантиметров стоит 790 рублей.