Алексей Миронов, начальник СвЖД: «Мы стремимся предложить такие услуги, чтобы предприятия могли развиваться, пассажиры получали больше комфорта, а государство — комплексный эффект от железнодорожных перевозок»

Опубликовано в №234 от 15.12.2016

Снижение активности на мировых рынках и общее сжатие экономики заставляет производителей товаров и услуг искать возможности увеличить ценность своего продукта для клиента. Для этого необходимо совершенствоваться, развивая перспективные направления и сокращая издержки. РЖД — не исключение. Железная дорога использует ситуацию, чтобы сформировать предложения, более полно соответствующие запросам рынка.

Начальник СвЖД Алексей МИРОНОВ, анализируя тенденции уходящего года, рассказал «ОГ» о работе магистрали в 2016 году и новых приоритетах транспортной компании.

— Изменил ли 2016 год вектор развития железных дорог? Появились ли у клиентов компании новые запросы – и чем СвЖД отвечает на вызов времени?

— Веяния времени таковы, что и грузовладелец, и пассажир становятся более разборчивыми. В этих условиях железная дорога минимизирует издержки, чтобы предложить клиентам более привлекательные услуги и тарифы. Мы стараемся развивать продукты, которые удобны клиенту – а не только те, которые традиционно предлагает перевозчик. И в грузовом движении, и в пассажирском. При этом важнейшим условием становится возможность сбалансировать интересы всех участников транспортного рынка.

В этом году подведение итогов хочется начать с оценки работы пассажирского комплекса. Программа, реализуемая для улучшения качества обслуживания пассажиров, затронула многие аспекты. Как результат, даже на фоне снижения мобильности населения пассажирооборот удалось увеличить на 2,3%. Стратегической задачей является его сохранение на уровне 9,8 млрд пассажиро-километров с последующим ростом.

Мы провели исследования, которые показали, что решающее влияние на выбор вида транспорта и формирование удовлетворённости от поездки оказывают такие факторы, как состояние подвижного состава, стоимость проезда, качество обслуживания и расписание движения. То, что в этом направлении можно было сделать оперативно, ОАО «РЖД» реализовало в 2016 году, остальные мероприятия вой-дут в долгосрочные программы по улучшению качества обслуживания пассажиров.

Начнём с федеральных и самых свежих нововведений. С декабря билеты на поезда дальнего следования можно купить за 60 дней до даты отправления. Это позволит пассажирам заблаговременно планировать поездку и экономить. Ведь чем раньше покупаешь билет, тем он дешевле. В будущем компания намерена довести глубину бронирования до 90 суток.

Отвечая на запросы рынка, РЖД активно развивает пассажирские сервисы. Постоянно растёт доля электронных продаж — на СвЖД уже каждый третий билет оформляется через Интернет. С сентября 2016 года пассажиры получили возможность покупать удалённо билеты на поезда дальнего следования для школьников. Это стало возможным в результате изменения правил покупки.

В феврале компания выпустила мобильное приложение «Билеты на поезд», позволяющее оформлять документы, используя смартфон. В пригородном сообщении быстро завоевало популярность мобильное приложение «Пригород». Оно появилось в августе этого года, и уже в сентябре продажи электронных билетов на электрички «Свердловской пригородной компании» («СПК» — кстати, компания сама выступила разработчиком) выросли в 4 раза. Это первое железнодорожное приложение, которое предназначено не только для оформления электронных билетов на пригородные поезда: сервис предоставляет широкий блок справочной информации и даёт возможность оперативно отправить отзыв о качестве полученных услуг. Также через приложение можно оформить квитанцию на провоз велосипедов, животных и багажа, посмотреть в режиме реального времени информацию с электронного табло железнодорожного вокзала Екатеринбурга. При посадке достаточно предъявить билет на экране мобильного устройства и документ, удостоверяющий личность.

СвЖД планомерно работает над повышением скоростей. Благодаря специальной программе за два предыдущих года удалось добиться сокращения времени в пути у 179 пригородных поездов в совокупности более чем на 23 часа. Эффект достигается как за счёт технических мероприятий (увеличение скорости движения), так и за счёт организационных.

Но, безусловно, самым значимым для пассажиров нововведением стало развитие сети маршрутов с использованием скоростного электропоезда «Ласточка». С момента запуска на Свердловской железной дороге (с 5 ноября 2015 года) инновационными электричками перевезено уже более 1 млн человек.

Наши клиенты по достоинству оценили комфортность нового подвижного состава и проголосовали за него рублём: пассажиропоток на тех направлениях, где появились «Ласточки», значительно вырос. В том числе – за счёт перехода с альтернативных видов транспорта (автобусов и личных автомобилей). А заполняемость вагонов поднялась более чем вдвое.

«Ласточки» сейчас ежедневно совершают 14 рейсов, соединяя Екатеринбург с Нижним Тагилом, Каменском-Уральским и Кузино. С их появлением сеть пригородных маршрутов в области не только увеличилась, но и стала более удобной. Специалисты ОАО «СПК» постоянно ведут мониторинг и, в зависимости от спроса, корректируют расписание. Из Екатеринбурга до Каменска-Уральского сейчас можно доехать за 1 час 32 минуты, до Нижнего Тагила – за 1 час 49 минут, и работа по ускорению продолжается.

Отмечу, что сейчас всеми заинтересованными сторонами прорабатываются возможности расширения сети маршрутов электропоездов «Ласточка» как на территории Свердловской области, так и в соседних регионах.

Необходимо отметить и тот факт, что значительные средства в 2016 году мы направили на реконструкцию и ремонт вокзалов и платформ, в том числе для повышения доступности инфраструктуры для маломобильных пассажиров. На объектах пригородного комплекса ведётся установка навесов, дополнительных скамеек и урн, монтируются современные системы освещения.

— И всё же хотелось бы подробнее узнать, как изменились качественные показатели и конъюнктура рынка грузовых перевозок?

— По итогам 2016 года мы ожидаем погрузку на уровне 138 млн тонн (+1 млн тонн, или +0,8% к 2015 г.). Это выше среднесетевых результатов, где прирост прогнозируется на уровне 0,4-0,5%.

В целом, если говорить о количественных показателях, за последние пять лет (с 2011 по 2015 год) Свердловская магистраль отправила более 650 млн тонн грузов. Ежегодный прирост в среднем составлял 3,2 млн тонн в основном за счёт динамики нефтепродуктов. Тенденции текущего года несколько иные.

Погрузку углеводородов в 2016 году удалось сохранить на достаточно высоком уровне (44 млн тонн). Это хороший показатель, учитывая падение рентабельности производства тёмных нефтепродуктов, увеличение глубины переработки и переход части объёмов в трубопроводную систему «Транснефти». Вторая по объёмам номенклатура грузов – строительные – продемонстрировала положительную динамику. Благодаря реализации отложенного спроса на строительные грузы со стороны дорожно-строительной отрасли и ТЭК в 2016 году их перевозку удалось нарастить на 12,5% — до 19,8 млн тонн (+2,2 млн тонн). Удобрения, железная руда и промсырьё продемонстрировали незначительные колебания, при этом стабильный рост наблюдался в сегменте контейнерных перевозок.

Грузоотправители активно ищут способы оптимизировать транспортные расходы, в том числе за счёт жёсткого соблюдения согласованных сроков доставки грузов, интересуются комплексной логистикой, ожидают более высокого уровня сервиса.

Если раньше мы были исключительно перевозчиком груза, то теперь ОАО «РЖД» может предоставить комплексную услугу (снабжение, сбыт, складская логистика, аренда подъездных путей, локомотивов и др.). В границах СвЖД «единым окном» для грузоотправителя выступает Свердловский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО): он может скомпоновать для клиента, в зависимости от его потребностей, продукт с использованием услуг других бизнес-единиц холдинга (АО «ФГК», АО «РЖД Логистика», GEFCO, ПАО «ТрансКонтейнер»). «РЖД Логистика» и GEFCO могут выполнить и полный логистический аутсорсинг.

Сейчас «РЖД Логистика» тесно взаимодействует с холдингами ЕВРАЗ и УГМК. При участии компании GEFCO с этого года организована графиковая перевозка грузов с учётом технологического цикла Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов (входят в группу ЧТПЗ). Для клиента был сформирован пакет услуг со значительным снижением времени доставки. И это лишь малая часть примеров.

— Расскажите, что СвЖД делает для привлечения дополнительных объёмов грузов?

— Если коротко – то снижает издержки, совершенствует сервисы для грузоотправителей и использует все возможности тарифного коридора.

В первую очередь необходимо отметить увеличение количества маршрутов, по которым поезда следуют с фиксированным временем отправления/прибытия. В настоящее время на СвЖД на постоянной основе осуществляется графиковая перевозка грузов по 37 направлениям. Пользователи услуги – ЕВРАЗ, «Уралкалий», СИБУР, «Мечел», Березниковский содовый завод, «Уралхим», «ТрансКонтейнер». В октябре 2016 года осуществлена пробная перевозка серной кислоты для «Среднеуральского медеплавильного завода» с последующим переходом на регулярную доставку. Данная технология позволяет предприятиям повышать экономическую эффективность, даёт возможность точно планировать и рационально использовать ресурсы, а также способствует высвобождению мощностей железнодорожной инфраструктуры.

Также грузоотправители на СвЖД могут воспользоваться универсальным транспортным сервисом, который предоставляется через агентскую сеть Свердловского ТЦФТО. На основе единого договора клиент может получить комплекс услуг, который включает погрузочно-разгрузочные работы, хранение груза на складских площадях структурных подразделений ОАО «РЖД», доставку вагонов и др.

Для ключевых клиентов введён институт персональных менеджеров. В отличие от агента, менеджер осуществляет полный логистический аудит предприятия с предложением именно таких решений, в которых нуждается конкретный клиент.

СвЖД постоянно повышает уровень надёжности доставки грузов – этот показатель достиг 99,6%, с увеличением на 0,4% к прошлому году. Маршрутная скорость при этом превысила 605 км/сутки (+45 км/сутки).

Для упрощения работы грузоотправителей сокращены сроки подачи заявок на перевозку грузов в прямом сообщении (одни сутки вместо десяти). С октября вся система подачи таких заявок для клиентов Свердловского ТЦФТО переведена в автоматический режим.

Перспективным направлением является перевозка контейнеров. Успешно реализуются проекты «Транссиб за 7 суток» и «Грузовой экспресс». В октябре состоялся первый рейс ускоренного контейнерного поезда, связавшего регулярным маршрутом Северный Китай и столицу Урала. Перевозку организовало ПАО «ТрансКонтейнер» и российско-китайская компания «Свифт Мультимодал Рус».

Совместно с «ТрансКонтейнером» удалось добиться успехов в организации и других регулярных контейнерных маршрутов. С октября дважды в неделю начал курсировать ускоренный контейнерный поезд между Санкт-Петербургом (ст. Шушары) и Екатеринбургом. Главные преимущества нового сервиса – высокая скорость доставки, гарантированные периодичность и транзитное время. В итоге мы можем привлекать на железную дорогу грузы, ранее перевозимые на этом направлении автомобильным транспортом. В настоящее время прорабатывается подобный проект в сообщении Москва-Товарная-Павелецкая – Екатеринбург-Товарный.

Несмотря на неравную конкуренцию с автоперевозчиками, которые не несут значительных расходов на содержание автодорог и при этом позволяют себе превышать нормативы загрузки автомобилей, предлагаемые СвЖД решения в этом году привели к переключению на железную дорогу более 3,2 млн тонн грузов. Это позволило освободить автотрассы от 80 тыс. гружёных тяжеловесных машин.

— А государственно-социальная функция за СвЖД сохраняется?

— Каждые сутки по магистрали курсирует более 1,5 тысячи поездов. В 2016 году инвестиционная программа ОАО «РЖД» на полигоне Свердловской дороги составила 24,7 млрд рублей (на 3,3% больше, чем в 2015 году): средства были направлены на развитие инфраструктуры и социальные проекты.

СвЖД обеспечивает транспортные потребности промышленных предприятий, принимая к перевозке ежедневно более 370 тыс. тонн грузов (это 11% от всей погрузки сети железных дорог). В бюджеты и государственные социальные фонды ежегодно перечисляется порядка 18 млрд рублей налогов.

Кроме того, РЖД обеспечивает уральскую промышленность заказами: в 2016 году для нужд компании приобретено продукции на 46 млрд рублей (с учётом подвижного состава). В Свердловской области сформировался целый машиностроительный кластер, где выпускаются современные магистральные электровозы «Синара», «Гранит» и скоростные электропоезда «Ласточка». Благодаря трансферту передовых технологий возникают дополнительные агломерационные эффекты.