Травяные напитки не столь безвредны, как кажется

Самый лучший фиточай - тот, что собран своими руками. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №234 от 15.12.2016

Травяные чаи сегодня можно увидеть не только в аптеках, но и в обычных супермаркетах. И в разгар сезона простуд волей-неволей взгляд обращается в их сторону: «А вдруг помогут иммунитет укрепить, от заразы уберегут»…

Травяной чай — это настой одной или нескольких лекарственных трав; как и любое другое лекарственное средство, он имеет свой состав, назначение и противопоказания, срок годности. Поэтому нелишним будет прочитать всё, что написано на коробочке с чаем. Помимо самих трав в нём могут оказаться и ароматизаторы, идентичные натуральным. Важно обратить внимание на место сбора лекарственного сырья, хотя далеко не у каждого производителя можно отыскать эту информацию.

— Отдельный вопрос: срок годности травяного чая. Он не может превышать двух лет. Просроченный чай может иметь неприятный вкус и запах, а также стать причиной аллергии, — замечает провизор Ольга Илитюк.

Информация о том, кому данный чай будет полезен, а кому противопоказан, также обычно указана на упаковке. Правда если достоинства чая расписаны подробно, то в графе «противопоказания» может значиться коротко: «Не рекомендуется при индивидуальной непереносимости компонентов». А многие ли покупатели знают о том, какие травки их организм не переносит? Поэтому если есть подозрения на индивидуальную непереносимость, лучше проконсультироваться с врачом.

— Противопоказаний может быть много, например, чаи с крапивой или душицей противопоказаны при беременности, так как могут спровоцировать выкидыш. Травяной чай с листьями берёзы не рекомендуется пить при заболеваниях почек. Аллергики и люди с хроническими заболеваниями обычно знают о существующих противопоказаниях, — отмечает Ольга Илитюк.

Практически любой травяной чай может стать причиной аллергии. Поэтому специалисты рекомендуют начинать пить незнакомый чай с перерывом в один день. Это поможет определить, есть ли аллергия на какой-то компонент.

И самое главное, как пить травяной чай, чтобы не переборщить? В этом вопросе лучше следовать инструкции на упаковке, а если такой нет, то пить травяной чай по одной чашке 2–3 раза в день за 20 минут до еды. Важно помнить, что любой фиточай не стоит пить дольше трёх недель подряд.

— На самом деле, по себе знаю, что долго пить травяной чай сложно, он попросту надоедает. Люблю чай с ромашкой, но при этом допить упаковку до конца у меня редко получается, — говорит Ольга Илитюк.

В осенне-зимний сезон особенно актуальны сборы для стимулирования иммунитета, от простуды и от кашля.

— Для иммунитета будут полезны чаи с шиповником, листьями смородины. Имбирный чай не только повысит сопротивляемость организма, это ещё и известное средство для похудения. Такой чай будет полезен и при кашле. Также от кашля хорошо помогает чай с тимьяном, фенхелем, из корня солодки. При простуде рекомендуют пить чай с клюквой, душицей, ромашкой. А если заварить ромашку с липой, то получится чудесный антисептик, который будет обладать противовоспалительным, отхаркивающим и потогонным свойством, — рассказывает провизор.