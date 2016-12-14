У медсестёр в ОДКБ №1 появились зачётные книжки

Записи в зачётных книжках среднего медперсонала ОДКБ № 1 будут появляться каждые полгода. Фото: Елена Жукова

Опубликовано в №234 от 15.12.2016

В Областной детской клинической больнице №1 ввели зачёты для среднего медперсонала. Теперь каждые полгода медсёстры, фельдшера, акушерки и лаборанты будут демонстрировать свои знания экспертной группе.

Помимо повышения качества работы, эта мера должна привести, по мнению Татьяны Проценко, главной медсестры учреждения, к более глубокому осознанию каждым работником ответственности, которая на нём лежит. А также позволит проследить, хорошо ли медперсонал усваивает информацию во время обучения, которое постоянно устраивает больница.

— Каждый медработник со средним образованием, оканчивая учебное заведение, получает сертификат специалиста. Этот документ действителен в течение пяти лет. Но необходимо обновлять знания постоянно. Поэтому уже не первый год у нас весь средний медперсонал проходит обучение. Мы решили, что необходимо после этого устраивать и проверку знаний, — рассказала Татьяна Проценко.

Проходить зачёты будут практически без отрыва от работы. Специально для контроля в больнице создана экспертная группа из 15 старших медсестёр. Руководство больницы уже определило четыре основных тематических блока — то, что обязан знать каждый медработник со средним образованием: обработка рук, обращение с медицинскими отходами, профилактика профессионального заражения гемоконтактными инфекциями и уход за венозными доступами.

— Это наш первый опыт, мы посмотрим на результат и позже введем зачёты по направлениям, потому что в каждом есть свои важные нюансы, например, в реанимации — профилактика пролежней, — прокомментировала Татьяна Проценко.

На сегодняшний день из 745 сотрудников со средним медицинским образованием в ОДКБ №1 более половины уже прошли такую аттестацию. Результаты в большинстве своём положительные, однако есть и те, кто продемонстрировал идеальные знания лишь по отдельным темам. Увольнять работников, не сдавших зачёт, руководство больницы не собирается, но это повод обратить особое внимание на качество их работы.

Всю систему контроля знаний придумали и разработали в ОДКБ №1 самостоятельно. В Свердловской области подобной практики пока не было, но возможно, теперь её станут использовать и в других больницах.