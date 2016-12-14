Упаковки дешёвых лекарств «похудеют»

Опубликовано в №234 от 15.12.2016

Минздрав России разработал проект постановления, по которому предлагается изменить правила государственной регистрации предельных отпускных цен, назначаемых производителям на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Документ опубликован 13 декабря на федеральном портале проектов нормативных актов.

В зоне риска оказались лекарства из нижнего ценового сегмента, стоимостью менее 50 рублей: их производство постепенно сворачивается. При этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство не видит тенденции исчезновения из российских аптек ЖНВЛП стоимостью ниже 50 рублей, потому что не сам препарат уходит с рынка, а меняются, например, формы фасовки и категория.