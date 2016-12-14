Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Любовь Малямова*.

14 декабря 2016, 18:08 / Общество
  • Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

В этом году мы ввели новый подход по организации медицинской реабилитации детей, подготовлены нормативные документы, появилась новая специальность — врач-реабилитолог, оснащены и готовы принять пациентов на реабилитацию несколько медучреждений. Я считаю, что это большое достижение, так как наша область — один из немногих регионов, кто уже приступил к развитию этого направления согласно приказам Министерства здравоохранения РФ. Кроме того, нам удалось сохранить показатели по младенческой и детской смертности на уровне показателей Российской Федерации, в будущем наша задача — их снижать. Но уже сейчас мы видим, что основная доля трагических ситуаций связана с немедицинскими причинами. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в следующем году все родители стали ещё более внимательными, чтобы они не только любили своих малышей, но и ответственно относились к их жизни. Для себя же хочу пожелать, чтобы мои родные и близкие были здоровы и счастливы — это самое главное!

*Любовь Николаевна Малямова — главный педиатр Свердловской области, доктор медицинских наук.

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