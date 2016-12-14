Сюжет
Письмо Деду Морозу
Пожалуй, каждый из нас в детстве писал письма Деду Морозу — ровно до тех пор, пока в него верил. За 25 дней до Нового года мы предлагаем вновь поверить в чудо и запускаем рубрику «Письмо Деду Морозу». А что бы вы попросили у доброго волшебника?
51 минуту назад
И в прорубь с головой…
Уральские любители зимнего плавания в проруби на Шарташе сыграли в водное поло.
53 минуты назад
Московская фирма банкротит «Уралтрансмаш»
В Cвердловский арбитражный суд подано заявление о признании банкротом АО «Уралтрансмаш»
56 минут назад
В Областной детской больнице — новый главный врач
Пост руководителя главной клиники для подрастающего поколения в Свердловской области занял Олег Аверьянов, до этого возглавлявший Детскую городскую клиническую больницу №11 Екатеринбурга.
час назад
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Любовь Малямова*.
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Любовь Малямова*.
В этом году мы ввели новый подход по организации медицинской реабилитации детей, подготовлены нормативные документы, появилась новая специальность — врач-реабилитолог, оснащены и готовы принять пациентов на реабилитацию несколько медучреждений.
час назад
Упаковки дешёвых лекарств «похудеют»
Минздрав России разработал проект постановления, по которому предлагается изменить правила государственной регистрации предельных отпускных цен, назначаемых производителям на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Документ опубликован 13 декабря на федеральном портале проектов нормативных актов.
час назад
У медсестёр в ОДКБ №1 появились зачётные книжки
В Областной детской клинической больнице №1 ввели зачёты для среднего медперсонала. Теперь каждые полгода медсёстры, фельдшера, акушерки и лаборанты будут демонстрировать свои знания экспертной группе.
час назад
Травяные напитки не столь безвредны, как кажется
Травяные чаи сегодня можно увидеть не только в аптеках, но и в обычных супермаркетах. И в разгар сезона простуд волей-неволей взгляд обращается в их сторону: «А вдруг помогут иммунитет укрепить, от заразы уберегут»…
час назад
Алексей Миронов, начальник СвЖД: «Мы стремимся предложить такие услуги, чтобы предприятия могли развиваться, пассажиры получали больше комфорта, а государство — комплексный эффект от железнодорожных перевозок»
Снижение активности на мировых рынках и общее сжатие экономики заставляет производителей товаров и услуг искать возможности увеличить ценность своего продукта для клиента
час назад
Тагильская художница слепила шоколадного Путина
В Нижнем Тагиле набирает популярность «политический» шоколад ручной работы
19 часов назад
16 лет назад в Екатеринбург "пришли" каменные декабристы
В 2000 году в Екатеринбурге на пересечении улиц 8 Марта и Декабристов открыли памятник в честь 175-летия восстания на Cенатской площади в Петербурге.